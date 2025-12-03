DIÁLOGOS AUSTRALES ABRE NUEVO CAPÍTULO CON LANZAMIENTO DE ARCHIVO DE HISTORIA ORAL EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 4 DE DICIEMBRE

​Durante la conversación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Gastón Cárcamo Vargas, trabajador social y director de Diálogos Australes, entregó detalles sobre el lanzamiento de “Diálogos Australes: Archivo de Historia Oral Punta Arenas”, un proyecto dedicado a preservar la memoria e historia reciente de la región.

La iniciativa busca reunir y resguardar relatos, testimonios y experiencias de habitantes de Magallanes, con el objetivo de construir un archivo accesible para la comunidad, investigadores y futuras generaciones. Cárcamo explicó que este trabajo apunta a valorar la historia local desde las voces de sus protagonistas, poniendo en relieve vivencias cotidianas y procesos sociales relevantes del territorio.

El lanzamiento del proyecto se realizará este jueves 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Club Croata, instancia abierta al público y donde se presentarán los primeros contenidos del archivo junto a los lineamientos del trabajo que Diálogos Australes desarrollará durante los próximos meses.





