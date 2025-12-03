Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

DIÁLOGOS AUSTRALES ABRE NUEVO CAPÍTULO CON LANZAMIENTO DE ARCHIVO DE HISTORIA ORAL EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Buenos días región.

dialogosaustrales

​Durante la conversación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Gastón Cárcamo Vargas, trabajador social y director de Diálogos Australes, entregó detalles sobre el lanzamiento de “Diálogos Australes: Archivo de Historia Oral Punta Arenas”, un proyecto dedicado a preservar la memoria e historia reciente de la región.

La iniciativa busca reunir y resguardar relatos, testimonios y experiencias de habitantes de Magallanes, con el objetivo de construir un archivo accesible para la comunidad, investigadores y futuras generaciones. Cárcamo explicó que este trabajo apunta a valorar la historia local desde las voces de sus protagonistas, poniendo en relieve vivencias cotidianas y procesos sociales relevantes del territorio.

El lanzamiento del proyecto se realizará este jueves 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Club Croata, instancia abierta al público y donde se presentarán los primeros contenidos del archivo junto a los lineamientos del trabajo que Diálogos Australes desarrollará durante los próximos meses.



dialogosaustrales

DIÁLOGOS AUSTRALES ABRE NUEVO CAPÍTULO CON LANZAMIENTO DE ARCHIVO DE HISTORIA ORAL EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 4 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO EN ALERTA POR TARDANZA DEL GORE EN EL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

Leer Más

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DÍA MUNDIAL DEL SIDA: ESPECIALISTAS EN MAGALLANES REITERAN IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN OPORTUNA

pdifallecido

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO

DESOCUPACIÓN REGISTRÓ UNA SIGNIFICATIVA ALZA EN MAGALLANES