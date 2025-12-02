Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES DETALLA AVANCES DE CHILE CUIDA Y LA REALIDAD DE LAS MÁS DE 233 MIL PERSONAS CUIDADORAS DEL PAÍS

Buenos días región.

subsecretariaserviciossociales

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, conversó sobre la situación actual de las personas cuidadoras en Chile y el avance del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, una iniciativa que busca abordar la creciente necesidad de apoyos para quienes realizan labores de cuidado y para quienes los requieren.

Gallegos explicó que más de 233.777 personas cuidadoras ya han sido identificadas en el Registro Social de Hogares, cifra que permite dimensionar la magnitud del trabajo, muchas veces invisible, que realizan día a día miles de familias en todo el país. Desde esa base, detalló que Chile Cuida funciona como una red que articula instituciones, programas y servicios para ofrecer apoyos integrales, buscando mejorar la calidad de vida tanto de las personas cuidadoras como de quienes necesitan asistencia en actividades cotidianas.

Durante la conversación, la subsecretaria profundizó en las características del sistema, destacando que se trata de un Sistema y no un Programa, debido a su estructura interinstitucional y a su enfoque articulado entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades. Añadió que la oferta de Chile Cuida contempla apoyos diferenciados, acompañamientos y herramientas pensadas para fortalecer el bienestar de quienes cuidan y requieren cuidados.

Otro de los puntos abordados fue la Credencial de Persona Cuidadora, un instrumento que busca reconocer formalmente esta labor y facilitar el acceso a beneficios, programas y apoyos disponibles. La autoridad precisó por qué este trabajo se considera muchas veces invisible y la relevancia de avanzar en su reconocimiento social y estatal.

Gallegos también revisó los desafíos que enfrenta Chile Cuida hacia el final del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, subrayando la necesidad de consolidar la red, ampliar su cobertura y seguir desarrollando políticas que enfrenten la crisis de los cuidados en el país, especialmente considerando que la mayoría de estas labores recaen sobre mujeres.

​Con más de 233 mil personas ya identificadas en esta labor, el fortalecimiento del sistema se proyecta como una de las prioridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para avanzar en un país que reconozca, valore y acompañe el trabajo de quienes cuidan.



MÁS DE 800 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LA PRIMERA CORRIDA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA EN PUNTA ARENAS

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

endoscopia

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

centroNEMA

NEMA Y CUATRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMAR TALENTO EN NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

IMG_1786

SANTO TOMÁS POTENCIA EL BIENESTAR DE PERSONAS MAYORES CON FERIA INTEGRAL EN VIVIENDAS TUTELADAS