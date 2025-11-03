Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

Soy reportero.

​​Los artistas urbanos Jianko FN, Ice Soto, Basti VC, Waiyoni y STO realizaron una emotiva actividad comunitaria el pasado 31 de octubre, presentándose ante los niños y niñas de la Junta de Vecinos N°22, Mateo de Toro y Zambrano. El evento, lleno de música y diversión, sirvió como plataforma de debut para varios talentos regionales y culminó con la presentación acústica de un nuevo sencillo.

 
​Durante la tarde de Halloween, los jóvenes artistas ofrecieron un show musical que llevó entretenimiento a la comunidad. La jornada fue particularmente significativa, ya que algunos de los talentos emergentes subieron al escenario por primera vez, marcando un hito en sus carreras.

 
​El productor musical Minuto Cero y el artista Martín Miranda, junto a STO, añadieron un toque de romanticismo al evento al interpretar en formato acústico su nuevo sencillo, "Como la primera vez".

 
​Los niños y niñas asistentes aprovecharon la oportunidad para compartir y tomarse fotografías con los músicos. Los artistas, por su parte, expresaron su gran felicidad y agradecimiento por el espacio brindado para presentar sus canciones y conectar con la comunidad.

JÓVENES ESGRIMISTAS MAGALLÁNICOS REPRESENTARÁN A CHILE EN LA COPA DEL MUNDO DE FLORETE EN PERÚ

CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PRÓXIMO DEBATE PRESIDENCIAL: NO PERMITIRÁ USO DE CELULARES A LOS CANDIDATOS

MUJERES EN PROCESO DE TRATAMIENTO PARTICIPARON EN CONVERSATORIO DE LA AUDIOSERIE “1412: ESTO ES SIN JUZGAR” DE SENDA MAGALLANES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas