​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

​​Los artistas urbanos Jianko FN, Ice Soto, Basti VC, Waiyoni y STO realizaron una emotiva actividad comunitaria el pasado 31 de octubre, presentándose ante los niños y niñas de la Junta de Vecinos N°22, Mateo de Toro y Zambrano. El evento, lleno de música y diversión, sirvió como plataforma de debut para varios talentos regionales y culminó con la presentación acústica de un nuevo sencillo.



​Durante la tarde de Halloween, los jóvenes artistas ofrecieron un show musical que llevó entretenimiento a la comunidad. La jornada fue particularmente significativa, ya que algunos de los talentos emergentes subieron al escenario por primera vez, marcando un hito en sus carreras.



​El productor musical Minuto Cero y el artista Martín Miranda, junto a STO, añadieron un toque de romanticismo al evento al interpretar en formato acústico su nuevo sencillo, "Como la primera vez".



​Los niños y niñas asistentes aprovecharon la oportunidad para compartir y tomarse fotografías con los músicos. Los artistas, por su parte, expresaron su gran felicidad y agradecimiento por el espacio brindado para presentar sus canciones y conectar con la comunidad.



