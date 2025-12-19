SE TRIPLICAN LOS ACUERDOS DE UNIÓN CIVIL EN COMUNA DE CABO DE HORNOS DURANTE 2025

Un aumento en la cantidad de Acuerdos de Unión Civil (AUC) se evidenció durante este 2025 en la comuna de Cabo de Hornos, según estadísticas del Registro Civil e Identificación.

La oficina establecida en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, informó que hubo seis contratos de este tipo, triplicando así las cifras de los dos años anteriores -2024 y 2023-, cuando existieron sólo dos en cada período, y siguiendo una tendencia al alza en comparación a 2022, cuando se concretaron cuatro.

Asimismo, la institución informó que durante el presente año se registraron tres matrimonios, misma cifra que 2024 y 2022, pero menor a 2023, cuando hubo cinco enlaces en esta categoría. Ante ello, la directora regional del Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante, informó que "los matrimonios y Acuerdos de Unión Civil celebrados en la comuna de Cabo de Hornos reflejan el compromiso del Estado de estar presente en todo el territorio nacional. A través del Registro Civil, acercamos nuestros servicios a la ciudadanía, incluso en los lugares más australes y remotos del país, garantizando el acceso a derechos y acompañando a las personas en momentos significativos de sus vidas. Somos una institución al servicio de Chile, presente de norte a sur, que entrega éste y muchos otros servicios esenciales".

Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, destacó la permanente disposición del personal del Registro Civil en la zona austral, para desarrollar trabajos conjuntos, ya sea en terreno o en las ceremonias de AUC y matrimonios que se celebran en dependencias de la Delegación.

"Queremos resaltar el trabajo diario que realiza la funcionaria local, así también agradecemos el compromiso del mismo Registro Civil por mantener siempre una persona en calidad de reemplazo cuando no está la oficial titular. Esto demuestra las capacidades disponibles para poder otorgar distintos derechos a las personas, como es la unión civil o el matrimonio, los cuales entregan la legalidad de estos derechos para que tengan este servicio dentro de Puerto Williams. Esto es significativo porque en caso contrario las personas tendrían que viajar a Punta Arenas", manifestó.

*Fotos: Gentileza del matrimonio compuesto por Romina Hidalgo Parada y Jorge Collao Barraza.





