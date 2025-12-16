Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de diciembre de 2025

SEREMI DE SALUD PROMUEVE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN JARDÍN INFANTIL BAMBI DE JUNJI CON ENTREGA DE MATERIAL DE SERIE ANIMADA “RUEDAS Y AVENTURAS”

​La Seremi de Salud de Magallanes, a través de su equipo de Promoción de la Salud, realizó una visita al Jardín Infantil Bambi de JUNJI, para promover hábitos saludables y el transporte activo desde la primera infancia.

promocionsaludjardin

​Durante la jornada, la encargada de Programa de Promoción de la Salud de la Seremi, Carla Pérez; el encargado de Salud Bucal y Entornos Laborales Saludables, Mario Simeone, y Arturo Figueroa, encargado regional de la Estrategia de Escuelas y Jardines Promotores de la Salud, compartieron con la comunidad educativa y dieron a conocer la serie animada “Ruedas y Aventuras”, una colaboración entre el Ministerio de Salud y NTV que, mediante historias adaptadas al lenguaje infantil, fomenta el autocuidado y los estilos de vida saludables desde los primeros años. Esta serie, dirigida a niñas, niños y sus familias, se transmite por televisión abierta y muestra cómo el movimiento puede ser una forma de vivir y convivir.

 
En la ocasión, también se realizó la entrega de morrales con material educativo e implementos que enseñan y potencian la estrategia de Transporte Activo, que promueve desde la primera infancia el uso de bicicletas, patines, entre otros, como medios de desplazamientos activo, para fomentar la actividad física, el movimiento y obtener beneficios no sólo a nivel físico, sino también emocionales.

 
Carla Pérez Alvarado, encargada del Programa de Promoción de la Salud de la Seremi de Salud, señaló que, en el marco del fomento de hábitos de alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes, se realizó esta actividad en este jardín infantil de Punta Arenas, establecimiento que forma parte del proceso de acreditación como Jardín Infantil Promotor de la Salud.

 
“Aprovechamos esta instancia para entregar herramientas educativas a través de un morral, con material orientado a fomentar el transporte activo escolar. En este caso, el jardín infantil estimula y promueve el desplazamiento activo, como el uso de patinetas, bicicletas y monopatines, para fomentar la actividad física y el movimiento. Además, entregamos morrales que en su interior contenían material educativo de la serie Ruedas y Aventuras, la cual no solo fomenta la actividad física, sino que también potencia el bienestar integral de niños y niñas, abordando aspectos físicos, emocionales y sociales”.

 
El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, sostuvo: “El trabajo en promoción de la salud desde la primera infancia es fundamental para formar hábitos que acompañen a niños y niñas durante toda su vida. Esta actividad en el Jardín Infantil Bambi nos permite acercar contenidos de autocuidado, actividad física y transporte activo de una manera lúdica y cercana, involucrando a las comunidades educativas y a las familias en la construcción de entornos más saludables”.

 
Desde la Seremi de Salud de Magallanes se destaca que este tipo de iniciativas reflejan la importancia del trabajo colaborativo entre el sector salud, educación y las comunidades educativas, avanzando de manera conjunta en la promoción de estilos de vida saludables. A través de estas acciones, se busca fortalecer entornos protectores y contribuir al bienestar integral de niños, niñas y sus familias, consolidando una cultura de prevención y autocuidado desde los primeros años de

seremi de la mujer y seremi seguridad publica 2025

AUTORIDADES REFUERZAN LLAMADO A DENUNCIAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMICIDIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Leer Más

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

NUEVAS VEREDAS (3)
nuestrospodcast
umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
promocionsaludjardin

SEREMI DE SALUD PROMUEVE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN JARDÍN INFANTIL BAMBI DE JUNJI CON ENTREGA DE MATERIAL DE SERIE ANIMADA “RUEDAS Y AVENTURAS”

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fiscalizacionarmada

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Foto-Comisión-Brasil

CHILE Y BRASIL CELEBRAN TERCERA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO