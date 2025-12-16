SEREMI DE SALUD PROMUEVE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN JARDÍN INFANTIL BAMBI DE JUNJI CON ENTREGA DE MATERIAL DE SERIE ANIMADA “RUEDAS Y AVENTURAS”

​Durante la jornada, la encargada de Programa de Promoción de la Salud de la Seremi, Carla Pérez; el encargado de Salud Bucal y Entornos Laborales Saludables, Mario Simeone, y Arturo Figueroa, encargado regional de la Estrategia de Escuelas y Jardines Promotores de la Salud, compartieron con la comunidad educativa y dieron a conocer la serie animada “Ruedas y Aventuras”, una colaboración entre el Ministerio de Salud y NTV que, mediante historias adaptadas al lenguaje infantil, fomenta el autocuidado y los estilos de vida saludables desde los primeros años. Esta serie, dirigida a niñas, niños y sus familias, se transmite por televisión abierta y muestra cómo el movimiento puede ser una forma de vivir y convivir.



En la ocasión, también se realizó la entrega de morrales con material educativo e implementos que enseñan y potencian la estrategia de Transporte Activo, que promueve desde la primera infancia el uso de bicicletas, patines, entre otros, como medios de desplazamientos activo, para fomentar la actividad física, el movimiento y obtener beneficios no sólo a nivel físico, sino también emocionales.



Carla Pérez Alvarado, encargada del Programa de Promoción de la Salud de la Seremi de Salud, señaló que, en el marco del fomento de hábitos de alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes, se realizó esta actividad en este jardín infantil de Punta Arenas, establecimiento que forma parte del proceso de acreditación como Jardín Infantil Promotor de la Salud.



“Aprovechamos esta instancia para entregar herramientas educativas a través de un morral, con material orientado a fomentar el transporte activo escolar. En este caso, el jardín infantil estimula y promueve el desplazamiento activo, como el uso de patinetas, bicicletas y monopatines, para fomentar la actividad física y el movimiento. Además, entregamos morrales que en su interior contenían material educativo de la serie Ruedas y Aventuras, la cual no solo fomenta la actividad física, sino que también potencia el bienestar integral de niños y niñas, abordando aspectos físicos, emocionales y sociales”.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, sostuvo: “El trabajo en promoción de la salud desde la primera infancia es fundamental para formar hábitos que acompañen a niños y niñas durante toda su vida. Esta actividad en el Jardín Infantil Bambi nos permite acercar contenidos de autocuidado, actividad física y transporte activo de una manera lúdica y cercana, involucrando a las comunidades educativas y a las familias en la construcción de entornos más saludables”.



Desde la Seremi de Salud de Magallanes se destaca que este tipo de iniciativas reflejan la importancia del trabajo colaborativo entre el sector salud, educación y las comunidades educativas, avanzando de manera conjunta en la promoción de estilos de vida saludables. A través de estas acciones, se busca fortalecer entornos protectores y contribuir al bienestar integral de niños, niñas y sus familias, consolidando una cultura de prevención y autocuidado desde los primeros años de

