Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de diciembre de 2025

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

​Operativo liderado por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza

fiscalizacionarmada

Con el propósito de reforzar las acciones preventivas y el control de eventuales ilícitos en el ámbito marítimo, durante la tarde de este lunes se desarrolló un operativo de fiscalización al ferry Crux Australis, tras su arribo a Puerto Natales, proveniente de Puerto Edén y Puerto Yungay. La iniciativa fue impulsada por la Seremi de Seguridad Pública de Magallanes y encabezada por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza.


El despliegue consideró un trabajo conjunto y coordinado entre la Armada de Chile —a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales—, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas y equipos especializados con canes detectores, quienes efectuaron controles a pasajeros, equipajes, carga y vehículos en el recinto portuario.


El capitán de Puerto de Puerto Natales, teniente 1° litoral Rafael González, señaló que la fiscalización permitió revisar íntegramente la nave, sin registrarse hallazgos de carácter ilícito. Agregó que el énfasis del operativo estuvo puesto en la prevención del narcotráfico y en el fortalecimiento de los controles habituales en rutas marítimas de la zona.


Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, destacó la relevancia de la coordinación permanente entre las instituciones del Estado y la presencia constante de las policías en el territorio. “Estas acciones responden a un trabajo planificado junto a la Seremi de Seguridad Pública y las policías, que nos permite reforzar la seguridad en puntos estratégicos como el puerto, los complejos fronterizos, el aeropuerto y el terminal de buses. Nuestro compromiso es mantener una presencia activa y preventiva para resguardar la tranquilidad de la comunidad”, indicó la autoridad provincial.


Desde Carabineros de Chile, el teniente Jerson Beltrán recalcó que este tipo de controles se realizan de manera periódica y en conjunto con las demás instituciones fiscalizadoras, con el objetivo de detectar la eventual comisión de delitos, el porte de elementos ilícitos o personas con órdenes judiciales vigentes, reafirmando así el compromiso institucional con la seguridad pública en la provincia y la región.


La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza informó que estos operativos continuarán desarrollándose de forma sistemática durante todo el verano, como parte de una estrategia integral de seguridad que prioriza la coordinación interinstitucional, la prevención y la presencia permanente de las policías en los distintos puntos del territorio.


MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

Leer Más

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

borickast
nuestrospodcast
fiscalizacionarmada

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
fiscalizacionarmada

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
TRATA DE PERSONAS AEROPUERTO

AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ CONCENTRÓ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN “DÍA REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
seremisegegob

SEREMI DE GOBIERNO ANDRO MIMICA DESTACA NORMALIDAD EN EL INICIO DE LA JORNADA ELECTORAL EN MAGALLANES

Premio Nacional de Historia Mateo Martinic quien se refirio al importante nombramiento de Faro Evangelista