FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

Con el propósito de reforzar las acciones preventivas y el control de eventuales ilícitos en el ámbito marítimo, durante la tarde de este lunes se desarrolló un operativo de fiscalización al ferry Crux Australis, tras su arribo a Puerto Natales, proveniente de Puerto Edén y Puerto Yungay. La iniciativa fue impulsada por la Seremi de Seguridad Pública de Magallanes y encabezada por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza.

El despliegue consideró un trabajo conjunto y coordinado entre la Armada de Chile —a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales—, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Nacional de Aduanas y equipos especializados con canes detectores, quienes efectuaron controles a pasajeros, equipajes, carga y vehículos en el recinto portuario.

El capitán de Puerto de Puerto Natales, teniente 1° litoral Rafael González, señaló que la fiscalización permitió revisar íntegramente la nave, sin registrarse hallazgos de carácter ilícito. Agregó que el énfasis del operativo estuvo puesto en la prevención del narcotráfico y en el fortalecimiento de los controles habituales en rutas marítimas de la zona.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, destacó la relevancia de la coordinación permanente entre las instituciones del Estado y la presencia constante de las policías en el territorio. “Estas acciones responden a un trabajo planificado junto a la Seremi de Seguridad Pública y las policías, que nos permite reforzar la seguridad en puntos estratégicos como el puerto, los complejos fronterizos, el aeropuerto y el terminal de buses. Nuestro compromiso es mantener una presencia activa y preventiva para resguardar la tranquilidad de la comunidad”, indicó la autoridad provincial.

Desde Carabineros de Chile, el teniente Jerson Beltrán recalcó que este tipo de controles se realizan de manera periódica y en conjunto con las demás instituciones fiscalizadoras, con el objetivo de detectar la eventual comisión de delitos, el porte de elementos ilícitos o personas con órdenes judiciales vigentes, reafirmando así el compromiso institucional con la seguridad pública en la provincia y la región.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza informó que estos operativos continuarán desarrollándose de forma sistemática durante todo el verano, como parte de una estrategia integral de seguridad que prioriza la coordinación interinstitucional, la prevención y la presencia permanente de las policías en los distintos puntos del territorio.

