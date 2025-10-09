Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

COMENZÓ MARCHA BLANCA DE FISCALIZACIÓN DE PAGO DEL PASAJE EN LAS MICROS EN PUNTA ARENAS

​Ya se han realizado 6 operativos, se han fiscalizado cerca de 30 buses y alrededor de 90 pasajeros sin presentarse ningún inconveniente o faltas a la norma de pago del pasaje.

FISCALIZACION EVASION MICROS 1

​Este jueves desde la seremi de Transportes y Telecomunicaciones se anunció el comienzo de la marcha blanca de los operativos de inspección y control de evasión del pago del pasaje en el sistema de transporte Red Punta Arenas.

“Estas fiscalizaciones se están realizando en el marco del nuevo sistema de pago del transporte público. Este es nuestro sexto operativo, se han fiscalizado cerca de 30 buses y alrededor de 90 pasajeros” informó el secretario regional de la cartera, Alejandro Goich Barría.

Al ser consultado, Goich informó que el no pago del pasaje implica una multa “que va entre 1 y 1,5 UTM pudiendo duplicarse cuando es un evento reiterado”.

Pasos de la inspección

Los fiscalizadores cuentan con un dispositivo especial para realizar la inspección. Pueden detener la micro en cualquier momento del día y revisar el pago del pasaje. Al momento de subir al bus, el inspector o inspectora acerca el dispositivo al validador del bus y registra el momento de la inspección, al inspector que lo realiza, el bus en que se realizará la fiscalización y el dispositivo que se está usando.

El inspector escanea las tarjetas de las y los pasajeros, momento en que aparece el último pago que han realizado con esa tarjeta. Si encuentra una tarjeta en que se evidencia que no se realizó el pago del pasaje, imprime un ticket con la citación al Juzgado de Policía Local donde aparece el motivo de la citación, es decir, la infracción cometida y todos los detalles necesarios para cursar el parte

“Es importante entender que al no pagar el pasaje, más allá de las multas asociadas, también se afecta la sostenibilidad del sistema de transporte público y como consecuencia a todas las personas que sí pagan y necesitan contar con este servicio para su vida diaria”, agregó el seremitt.

Comentando que no se ha presentado ningún inconveniente y destacando la buena recepción de las y los pasajeros al control de los fiscalizadores, el secretario regional recordó que el término del efectivo y el comienzo del pago 100% electrónico está fijado para el próximo 1 de noviembre.


estudiantesvespertinos

CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES VESPERTINOS MARCA VISITA DE SUPERINTENDENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES

PLAN SALMÓN 2050 AMPLÍA SU ALCANCE CON SESIÓN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La instancia, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reune a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil en un espacio de diálogo sobre los avances del plan y la realidad particular de la industria en la Región de Magallanes.

FOTO NINA LA QUE BRILLA

“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

obra42000kmesp

OBRA ESPAÑOLA QUE REFLEXIONA SOBRE LA MIGRACIÓN SE PRESENTÓ EXITOSAMENTE EN PUNTA ARENAS Y PORVENIR

