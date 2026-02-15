INDH DE MAGALLANES RECORRE PUERTO NATALES PARA DAR A CONOCER OBSERVACIONES EN TERRENO SOBRE ACCESO A LA SALUD

La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos se desplegó por la provincia de Última Esperanza para presentar los resultados de su informe "INDH en Terreno", referido a acceso a la salud en las regiones de Aysén y Magallanes. El jefe regional de la sede se reunió con la alcaldesa de Puerto Natales Ana María Mayorga; el delegado provincial, Guillermo Ruiz, y autoridades policiales.

Encabezado por el jefe regional, Cristián Figueroa, un equipo de la sede de Magallanes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recorrió Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza con el objetivo de dar a conocer hallazgos del informe INDH en Terreno: Acceso a la salud en las regiones de Aysén y Magallanes realizado en 2025 para verificar el acceso a este derecho en las regiones australes del país.



El jefe regional de Magallanes, Cristián Figueroa, indicó que "el trabajo en terreno para la sede es clave, porque permite garantizar una mirada territorial de los derechos humanos. Estar en Última Esperanza y Puerto Natales nos hace posible dialogar con actores claves e identificar problemáticas locales, lo que reafirma la labor del INDH y su compromiso con la observación, promoción y protección de los derechos humanos en la región".



En su recorrido por la provincia, el equipo del INDH se reunió con el delegado provincial, Guillermo Ruiz, al que entregó el documento INDH en Terreno, desarrollado a partir de observaciones durante el 2025. En el encuentro se intercambiaron impresiones acerca del alcance de los hallazgos que presenta el informe y se comprometieron acciones de difusión para fines de febrero.



Entre los principales hallazgos y recomendaciones del informe, se encuentran la escasez de médicos especialistas, las dificultades para acceder a medicamentos y una infraestructura diagnóstica insuficiente fuera de las capitales regionales. La observación subraya las dificultades que implica la geografía extrema de la zona y la baja conectividad, obligando a las personas a realizar traslados costosos y extenuantes para acceder a tratamientos médicos.



Además, el equipo de la sede regional de Magallanes se reunió con la alcaldesa de Puerto Natales, Ana María Mayorga. Junto con hacerle entrega del informe, el INDH invitó al municipio a apoyar el concurso de cortometrajes que la sede realizará este año: "Miradas que transforman", certamen destinado a estudiantes de toda la región y que tiene como objetivo dar cuenta de la importancia de los derechos humanos en la vida de las personas. La edil celebró la iniciativa y comprometió apoyo y participación tanto para la convocatoria como su difusión.



El equipo del INDH se reunió además con el nuevo titular de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, mayor Exequiel Rubio, con quien se acordaron nuevos espacios de formación y capacitación para el personal de la unidad con el fin fortalecer la función policial acorde a los estándares de derechos humanos. Junto con ello, el INDH visitó el Centro de Detención Preventiva, que incluyó visitas a los distintos módulos para evaluar sus condiciones de habitabilidad del recinto.

