Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

INACH DEFINE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PERÍODO 2026–2029

​El órgano consultivo incorpora representantes de ciencia, territorio y organizaciones sociales para aportar a las políticas vinculadas al desarrollo antártico.

INACH11

El Instituto Antártico Chileno (INACH) informó la conformación del nuevo Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) para el período 2026–2029, instancia integrada por representantes de organizaciones sin fines de lucro e instituciones vinculadas a la ciencia antártica, la educación, el medioambiente, el territorio y la divulgación del conocimiento. El objetivo del consejo es incorporar la voz de la ciudadanía en la gestión de políticas públicas relacionadas con el Continente Blanco.

El COSOC funciona como órgano consultivo que entrega opiniones y recomendaciones sobre planes y programas institucionales, contribuyendo con miradas diversas al trabajo público en materias científicas, de divulgación y vínculo con comunidades. En el ámbito antártico, su labor se orienta a fortalecer la participación social en torno al desarrollo científico y al rol estratégico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como puerta de entrada al continente.

La elección de integrantes se realizó tras una convocatoria pública desarrollada entre el 4 y el 28 de noviembre de 2025, dirigida a organizaciones de todo el país. El nuevo consejo quedó compuesto por once representantes y sus suplencias, que abarcan ámbitos como género, juventudes, organizaciones territoriales, medioambiente, divulgación científica, universidades y asociaciones especializadas.

El COSOC 2026–2029 está integrado por Leslie López Arias, Francisco Sánchez Urra, Paola Vega Morgado, Patricia Águila Torres, Claudia Estrada Goic, Eduardo Alfaro Valdés, Juan Barría Yutronic, Daniela Rodríguez Crema, Gonzalo Yuseff Rivera, Marcelo Astorga Veloso y Marcos Balcázar Díaz. Desde INACH se destacó que la instancia permitirá fortalecer la participación ciudadana en el trabajo científico y en la difusión del conocimiento antártico.

El Instituto Antártico Chileno, organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumple funciones en investigación, divulgación y coordinación del Programa Nacional de Ciencia Antártica, promoviendo el posicionamiento de Magallanes como plataforma científica hacia el Continente Blanco.



INACH

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA EN INACH DAN VIDA AL VERANO ANTÁRTICO CHILENO

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

