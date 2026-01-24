EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN INACH DESTACA ROL EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ANTÁRTICA NACIONAL

Este 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, fecha que pone en valor el conocimiento como motor del desarrollo humano. En este contexto, el Instituto Antártico Chileno (INACH) destacó su trabajo sostenido en el fortalecimiento de la educación antártica, con énfasis en la divulgación científica y la formación de una identidad nacional vinculada al Continente Blanco.

Desde la proclamación de esta efeméride en 2019, el INACH ha impulsado diversas iniciativas orientadas a acercar la ciencia antártica a las aulas y a la comunidad en general, contribuyendo a reducir las brechas de conocimiento sobre la Antártica. Entre los hitos recientes se encuentra la incorporación del Día de la Antártica al calendario escolar 2026, además del trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para integrar contenidos antárticos al currículum escolar.

A estas acciones se suman las capacitaciones dirigidas a educadoras y educadores, así como la consolidación de la Feria Antártica Escolar (FAE), certamen nacional que invita a estudiantes de enseñanza media de todo el país a desarrollar proyectos de investigación científica vinculados al territorio antártico. En marzo se realizará la Expedición Antártica Escolar (EAE) con los grupos ganadores de la versión 22 de la FAE, tras lo cual se darán a conocer las bases y fechas de postulación para la versión número 23 del concurso.

Camilo Avendaño Mancilla, profesional del Departamento de Educación del INACH, explicó que “a lo que apelamos siempre es a cumplir con que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer este derecho y puedan adquirir nuevos conocimientos, especialmente del ámbito antártico, que es nuestra especialidad”. Agregó que la institución entrega talleres, material educativo y asesorías tanto a estudiantes como a docentes y a la comunidad interesada en aprender sobre la Antártica.

En este escenario, el INACH relevó también su línea editorial como una herramienta clave para el acceso al conocimiento científico. Publicaciones como la Enciclopedia Visual de la Antártica y Educación Antártica en Chile se han transformado en recursos fundamentales para comunidades educativas de todo el país, contribuyendo a fortalecer la identidad nacional y la valoración del territorio antártico desde las primeras etapas formativas.