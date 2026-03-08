Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

PRESIDENTE BORIC DESTACA AVANCES LABORALES EN ENCUENTROS CON TRABAJADORES ORGANIZADO POR LA CUT

​El Mandatario participó en una actividad realizada en el marco del Congreso Internacional de Negociación Ramal, donde destacó reformas como las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo y la reforma previsional.

Boric reunión CUT

​El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó este viernes 6 de marzo en un encuentro con trabajadoras y trabajadores organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), instancia en la que destacó diversos avances impulsados por su Gobierno en materia laboral. La actividad se desarrolló en el marco del Congreso Internacional de Negociación Ramal, realizado entre el 4 y el 6 de marzo, y que reunió a organizaciones sindicales para abordar temas relacionados con derechos laborales y negociación colectiva. Durante el acto de cierre del encuentro, el Mandatario se dirigió a los representantes sindicales y valoró el rol histórico del movimiento de trabajadores en el país. “Nosotros estamos terminando una pega que duró cuatro años, pero tenemos una vocación que es permanente, que tiene que ver con la convicción de la justicia, de la democracia, de la dignidad y de los derechos humanos, para que todos esos principios se hagan carne y vayamos avanzando en ellos”, señaló.

​En su intervención, el Presidente también destacó algunas de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante su mandato, entre ellas la ley de 40 horas laborales, la reforma previsional, el aumento del sueldo mínimo y el reajuste del sector público. “Cuando logramos sacar adelante estas iniciativas, cuando uno llega al Gobierno no viene solamente a administrar, viene a empujar una idea, una visión de sociedad”, afirmó. Finalmente, el Mandatario reflexionó sobre el cierre de su período presidencial y el rol que, a su juicio, cumple el actual Gobierno dentro de los procesos sociales del país.

Despedida Presidente Gabriel Boric

MILES DE ADHERENTES DESPIDEN AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

goreturismo

