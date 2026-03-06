Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de marzo de 2026

LUGARES TURÍSTICOS EN CHILE: PORVENIR Y SU GASTRONOMÍA FUEGUINA EN LA PATAGONIA AUSTRAL

La centolla del Estrecho de Magallanes es el producto estrella de la zona. Su carne fresca y delicada se sirve en preparaciones sencillas que privilegian la autenticidad, convirtiéndose en un símbolo del turismo gastronómico en Porvenir.

Centolla-Austral-1

En la Región de MagallanesPorvenir se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos del extremo sur.

Su identidad fueguina se refleja en la gastronomía austral, donde los sabores del mar y de la tierra se convierten en protagonistas de la experiencia turística.

Centolla fueguina: emblema gastronómico de Porvenir

La centolla del Estrecho de Magallanes es el producto estrella de la zona. Su carne fresca y delicada se sirve en preparaciones sencillas que privilegian la autenticidad, convirtiéndose en un símbolo del turismo gastronómico en Porvenir.

Este lugar turístico en Chile invita a disfrutar la centolla en cocinerías locales, acompañada de un entorno natural único.

Merluza y cordero: tradición fueguina en la mesa

La merluza austral y el cordero magallánico complementan la oferta culinaria de Porvenir. La merluza se prepara en guisos y frituras, mientras que el cordero al palo refleja la tradición comunitaria de la Patagonia.

La combinación de productos del mar y de la tierra convierte a Porvenir en un destino gastronómico diverso y auténtico.

Paisaje austral como acompañamiento

Fiordos, pampas y el viento patagónico son el escenario que acompaña cada comida. Aunque el entorno natural es parte del atractivo, la verdadera experiencia se encuentra en la mesa, donde la gastronomía fueguina narra la identidad de la región.

Porvenir demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la cocina. La centolla fueguina, la merluza austral y el cordero magallánico convierten a este rincón de la Patagonia en un destino gastronómico imperdible, donde la naturaleza y la mesa se encuentran en perfecta armonía.

Fuente: /www.lanacion.cl


goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Centolla-Austral-1

LUGARES TURÍSTICOS EN CHILE: PORVENIR Y SU GASTRONOMÍA FUEGUINA EN LA PATAGONIA AUSTRAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
danielarodriguez

AUSTRO CHILE LANZA RENOVADA PLATAFORMA DIGITAL PARA DIFUNDIR EL TURISMO REGIONAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
news-chile-lepra

CHILE SE CONVIERTE EN EL PRIMER PAÍS DE AMÉRICA VERIFICADO POR LA OMS POR ELIMINAR LA LEPRA