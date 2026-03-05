Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

HYST Y AUSTRO CHILE IMPULSAN PROGRAMA RADIAL PARA RELEVAR EL ROL ESTRATÉGICO DEL TURISMO EN MAGALLANES "PATAGONIA ON TOUR"

Buenos días región.

saraademahyst

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Sara Adema, gerenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), dio a conocer algunos detalles de “Patagonia On Tour”, nuevo programa de Radio Polar que se emitirá todos los miércoles desde las 16:00 horas.

El espacio radial une a HYST y Austro Chile con el objetivo de conversar sobre el turismo en Magallanes, acercando esta actividad a la ciudadanía y relevando su impacto como motor de desarrollo, identidad y conservación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

“Patagonia On Tour” es un programa semanal impulsado por ambas asociaciones gremiales del turismo y aborda esta actividad desde una mirada amplia y contingente. Entre los temas que se tratarán destacan las tendencias globales, la protección de áreas naturales, el empleo local, la innovación, los desafíos actuales del sector, las políticas públicas y las experiencias reales que se desarrollan en el territorio patagónico.

A través de entrevistas y conversaciones con autoridades, líderes locales, empresarios, guías, científicos e innovadores, el programa busca mostrar cómo el turismo sostenible puede convertirse en una herramienta clave para preservar las Áreas Protegidas y proyectar la Patagonia hacia el futuro.

El espacio es conducido por Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema, gerentes de HYST y Austro Chile, respectivamente, quienes conectan el mundo del turismo con la comunidad magallánica desde una perspectiva clara, informada y cercana.



"QUÉ TREMENDA ES LA PATAGONIA": TRES BALLENAS JOROBADAS SORPRENDEN CON UNA COREOGRAFÍA NATURAL EN MAGALLANES

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FABIÁN CONSTANZO ADVIERTE QUE IMPLEMENTACIÓN DE LEY UBER PODRÍA DEJAR SIN TRABAJO A MÁS DE 100 MIL CONDUCTORES

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES ALERTA POR CASOS DE MENORES QUEMADOS TRAS REALIZAR “CHALLENGES” VIRALES