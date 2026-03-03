AUSTRO CHILE PRESENTÓ NUEVA PLATAFORMA WEB

Austro Chile es una asociación gremial que reúne 53 socios, entre operadores turísticos y logística, con más de 43 años existencia, presentó este 3 de marzo su nuevo portal web dando a conocer las capacidades turísticas de la Región de Magallanes y antártica Chilena, actividad desarrollada en dependencias del Restaurante AIMA de Punta Arenas.

El portal web fue desarrollado durante los últimos, haciendo una invitación a visitar Magallanes todo el año, resaltando "cada estación transforma la experiencia de recorrer el extremo austral del mundo", siendo un portal trilingüe en español, portugués e inglés, generando de esta manera una vinculación internacional con las capacidades de la industria turística de territorio austral.

En la ocasión se contó con la presencia de diferentes autoridades de gobierno y miembros del gremio, entre ellos el Seremi de Gobierno de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Andro Mímica Guerrero; la Gerente del Parque del Estrecho Ximena Castro, actual presidenta de Austro Chile; Directora regional de SERCOTEC Natasha Alarcón, Tania Pivcevic de DAP, entre otros.

Ximena Castro destacó que "el origen de esta web es una campaña dirigida al mercado brasileño, enfrentando diversos desafíos, entre ellos poder generar una web dinámica siendo un proyecto que revitaliza la oferta turística de Magallanes".

El desafío del desarrollo involucró incorporar nuevos procesos de branding y marketing dirigido al mercado existente en Brasil, configurando de esta manera una plataforma que contó con el apoyo de los diferentes miembros de Austro Chile, así como SERCOTEC y SERNATUR.

La Directora Regional de SERCOTEC Natasha Alarcón, resaltó que "Este programa se enmarca en los objetivos del fortalecimiento gremial de SERCOTEC", resaltando que "estamos muy contentos pues lograron el desarrollo de una plataforma web por medio de un trabajo colaborativo, lo cual potencia a las distintas empresas vinculadas al turismo...", resaltando que "nuestra Región es un destino único, puerta de entrada a la Antártica, flora y fauna única, el cual ahora es potenciado a través de la visualización que genera el portal".

En el marco de la presentación del portal web, restaurante AIMA realizó una degustación de diferentes productos de su cocina, dando un realce a las experiencias que por medio de sabores y aromas se viven en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, un recorrido por su geografía, fauna, ambientes y lugares únicos que configuran un destino único a nivel mundial.

​

