EQUIPOS EDUCATIVOS DE FUNDACIÓN INTEGRA REFLEXIONAN SOBRE SUS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE EN JORNADA DE FORMACIÓN

A pocos días de iniciar un nuevo año parvulario, los equipos educativos de las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra en la región de Magallanes participaron en el “Hito 1: Ambientes para el encuentro y el aprendizaje”, instancia formativa que se enmarca en el Programa Nacional de Formación Bienal 2025-2026, y que tiene por objetivo fortalecer las prácticas pedagógicas y los ambientes educativos amorosos, respetuosos e inclusivos para el aprendizaje y bienestar de niñas y niños.

La jornada se llevó a cabo en cada jardín infantil, donde las “Comunidades educativas en acción” exploraron y observaron los espacios físicos y recursos del establecimiento educativo, desde la mirada de las niñas y los niños, reflexionando y dialogando respecto de las propias prácticas pedagógicas, para luego diseñar una problemática y líneas de acción que contribuyan a la mejora de la calidad educativa.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó que “los ambientes para el aprendizaje se articulan en la acción educativa desde una mirada transformadora, como lugares de encuentro respetuosos de las características y necesidades de las niñas y niños, que conforman un escenario enriquecido y confortable para que los encuentros humanos ocurran y el aprendizaje surja, en espacios de respeto y convivencia bientratante, que fomentan el juego y la exploración”.

Por su parte, la directora de la sala cuna y jardín infantil Magallanes, Irma Díaz Guerra, planteó que “para nuestro equipo es muy importante iniciar con este hito de formación, porque nos invita a transformarnos para transformar la educación de las niñas y niños, lo que nos motiva y nos llena de energía, comenzando además con una reflexión profunda donde cada una, desde su rol, es un aporte fundamental”.

El “Hito 1” contó con el acompañamiento de los equipos del área de Calidad Educativa de Fundación Integra, que se desplegaron en todo el territorio (Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir).

Este Programa Nacional de Formación Bienal es parte del Sistema de Formación Continua “AprendeS” de Fundación Integra, y fomenta la reflexión crítica y permanente de los equipos educativos, abordando temáticas transversales y fundamentales que contribuyen a la mejora continua de las salas cuna y jardines infantiles, a través de espacios de reflexión, diálogo y acción de sus comunidades.





​

