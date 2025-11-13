FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y UMAG INVITAN A PARTICIPAR DEL II SEMINARIO EN CIENCIAS DEL DEPORTE EN PUNTA ARENAS

​Este miércoles por la mañana se llevó a cabo el lanzamiento oficial del II Seminario en Ciencias del Deporte, una instancia académica gratuita que busca fortalecer la formación y actualización de entrenadores, profesores de educación física y profesionales vinculados al deporte y la salud en nuestra comuna. La actividad, organizada por el Área de Deportes de la Universidad de Magallanes (UMAG) en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas a través de su Fundación Municipal de Deportes, quien además aporta el financiamiento que hace posible contar con ponentes de primer nivel en la instancia, se ha consolidado como un referente regional en la articulación entre ciencia, educación y práctica deportiva.



El seminario se desarrollará a lo largo de tres jornadas, los días 20, 21 y 22 de noviembre, en dependencias de la Universidad de Magallanes, con sede principal en el Auditorio Ernesto Livacic. Además, el último día contempla actividades prácticas en el Gimnasio Polideportivo de la misma casa de estudios, lo que permitirá a los participantes experimentar de manera directa la aplicación de contenidos técnicos y científicos abordados en las ponencias.



La segunda edición de esta iniciativa nace con el propósito de contribuir al desarrollo del deporte local desde una mirada seria, sustentada en la evidencia científica y con un enfoque académico. A través de diversas clases magistrales y espacios de intercambio, el seminario abordará tópicos clave para la comprensión del rendimiento humano, la salud, la metodología del entrenamiento y la innovación tecnológica aplicada al ámbito deportivo.



El programa contempla tres jornadas de trabajo, distribuidas entre mañana y tarde, con una estructura que combina expositores locales e invitados nacionales e internacionales. La jornada inaugural estará dedicada íntegramente a académicos y profesionales de Magallanes, quienes presentarán seis bloques de ponencias que reflejan el trabajo de investigación y desarrollo realizado de manera local. Entre ellos destacan Felipe Castillo (académico INAF), Javier Albornoz (académico Departamento de Educación UMAG), Mauricio Díaz (candidato a doctor, departamento de Educación UMAG), Sergio Cares (Departamento de Kinesiología UMAG), Matías Castillo (investigador grupo Nimach UMAG) y Marcelo Andrade (nutricionista, programa Promesas Chile).



Durante las dos jornadas siguientes, será el turno de los invitados nacionales e internacionales. Encabeza la lista la doctora María Rúa, doctora en ciencias del deporte proveniente de España y actualmente en proceso de postdoctorado en Brasil, quien compartirá su experiencia en investigación aplicada al entrenamiento por medio de actividades teóricas y prácticas. Junto a ella participarán Msc. Óscar Commentz, profesor de educación física y magíster en Actividad Física y Salud; Dr. Diego Cosmelli, doctor y posdoctor en Ciencias Cognitivas, y Msc. Felipe Castillo, entrenador de fútbol profesional y docente en formación deportiva.



Durante la instancia de lanzamiento, desarrollado en el patio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, representantes de ambas instituciones organizadoras destacaron la relevancia del seminario como un aporte concreto a la profesionalización del deporte regional.



En la ocasión, Melisa Flores, vicerrectora académica de la Universidad de Magallanes valoró el trabajo conjunto entre instituciones que ha permitido organizar esta actividad de relevancia para la comunidad deportiva de la región:

“Estamos en el lanzamiento de nuestro seminario, que se realizará la próxima semana, en que estaremos jueves viernes y sábado dialogando, aprendiendo, investigando en torno al deporte y la innovación en este ámbito, debido a que es súper importante para nosotros como comunidad magallánica poder volcarnos a trabajar estas temáticas, y lo hemos hecho de manera colaborativa, para poder promover estilos de vida saludable para nuestra región y poder generar conocimiento vinculado al tema.”



Por su parte, Jonathan Mansilla, Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, explicó que la actividad está dirigida principalmente a entrenadores, profesores de educación física, técnicos a cargo de diferentes deportes y equipos multidisciplinarios que quieran conocer la aplicación que tiene la ciencia en el deporte al día de hoy, destacando que el seminario busca poner al alcance de los entrenadores y profesionales locales herramientas actualizadas y basadas en la ciencia.



“Este es el segundo seminario en ciencias del deporte que se realiza en conjunto, entre UMAG y el Municipio, consta de diversas charlas magistrales de diferentes ponentes de nivel nacional e internacional, en las cuales va a haber un componente teórico y también un componente práctico, que se va a desarrollar en el gimnasio Polideportivo de la Universidad.



La fundación municipal de deportes tiene como misión la promoción del deporte en sus diferentes manifestaciones y hace parte de la visión del Directorio la certificación de nuevas competencias, la capacitación en deportes, esperando principalmente que esto se traduzca en una mejor formación y enseñanza hacia los nuevos deportistas de la comuna.”

“En redes sociales de la Universidad y del Municipio está la información. La inscripción es a través de un código QR disponible en las gráficas oficiales, así que la invitación es abierta, es una actividad gratuita de primer nivel que estamos muy orgullosos de poder realizar en la comuna y esperamos que pueda participar la mayor cantidad de profesionales.” cerró Mansilla, invitando a participar.

Finalmente, Sergio Cares, kinesiólogo y docente de la carrera de kinesiología de la Universidad de Magallanes, quien será parte de los ponentes del seminario, indicó:



“Como carrera estamos en constante trabajo con la unidad de deportes de la Universidad en distintas actividades, y una de estas es participar como ponente presentando algunos trabajos que hemos estado realizando con distintos deportistas de la región, enfocados principalmente en uno de los factores de riesgo de lesión, que es el control neuromuscular, abarcando sus fundamentos y como se puede trabajar en el orden de la prevención y la rehabilitación a partir de este factor de riesgo de lesión, como lo hemos venido trabajando en la carrera junto con mis alumnos que también son un gran aporte para este trabajo, principalmente en el Laboratorio de Análisis de Movimiento Humano del CADI UMAG.”



Las inscripciones al seminario son completamente gratuitas y se gestionan de manera digital mediante un formulario disponible a través del código QR en las gráficas oficiales del evento. Los asistentes que cumplan con un mínimo de asistencia recibirán una constancia de participación con aval académico de la Universidad de Magallanes.



En su primera versión, desarrollada en 2024, el Seminario en Ciencias del Deporte convocó a una amplia participación de docentes, estudiantes, preparadores físicos y especialistas del área, quienes valoraron el nivel académico y la pertinencia de las temáticas abordadas. En esta segunda edición, se espera aumentar la participación y cobertura logradas con la primera versión, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de redes de colaboración entre profesionales del deporte y la salud.



Con esta nueva edición, se reafirma el compromiso con el crecimiento del deporte desde una perspectiva científica y formativa, promoviendo la profesionalización de los actores que impulsan el desarrollo deportivo local, acercando instancias relevantes y de calidad a las personas vinculadas al mundo deportivo.



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.









