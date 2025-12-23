SEREMI DE SALUD REFUERZA PREVENCIÓN DE MAREA ROJA CON ENTREGA DE MATERIAL BILINGÜE EN RENT A CAR DE PUNTA ARENAS

​Cada año, miles de turistas visitan la región de Magallanes durante la temporada estival. Considerando que muchos de ellos utilizan el sistema de Rent a Car para recorrer el territorio, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes inició la entrega de material educativo sobre marea roja, en español e inglés, en empresas de arriendo de vehículos de Punta Arenas.



La iniciativa busca fortalecer la prevención y aumentar el conocimiento de turistas nacionales y extranjeros respecto a este fenómeno natural, especialmente en personas que no están familiarizadas con la marea roja ni con los riesgos asociados a estas toxinas marinas. Esta actividad también se enmarca en la Campaña Preventiva de Verano que impulsa el Ministerio de Salud.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó: “La marea roja es una realidad que conocemos bien acá en Magallanes, sobre la que hemos trabajado durante muchos años, pero esta campaña busca reforzar especialmente la información para los turistas que llegan a la región, tanto turistas nacionales como extranjeros, muchos de ellos que quizás no conocen este fenómeno, y por eso es que estamos entregando hoy día folletería, que además viene en español y en inglés, y que se pueda distribuir a través de, en este caso, los vehículos que las personas arriendan. Por eso vamos a reforzar la campaña de este año, especialmente en todos los Rent a Car, en Punta Arenas, en Natales, y en todos lugares donde sabemos que llegan turistas y que esta realidad la desconocen”.



La Autoridad de Salud señaló que se trata de una campaña permanente, la cual este año se está reforzando en esta época del año. Explicó que el material informativo se encuentra disponible en español e inglés, e incorpora un código QR que permite acceder a información adicional. Asimismo, indicó que la distribución se está realizando en todos los Rent a Car actualmente en funcionamiento, ya que estos permiten un acceso rápido a los turistas, considerando que quienes arriendan vehículos suelen desplazarse a sectores más alejados, incluso a zonas donde existe presencia de mariscos, por eso es importante reforzar en ellos esta campaña.



La encargada del Programa de Marea Roja de la Seremi de Salud, Paulina Solar, explicó que el objetivo principal de esta campaña es prevenir intoxicaciones en la población, tanto local como en turistas nacionales y extranjeros. Señaló que, si bien no se han registrado personas intoxicadas desde hace bastante tiempo, ello no significa que la marea roja haya desaparecido, ya que se trata de un fenómeno biológico que llegó a la región y que se mantiene presente con episodios de floraciones. En ese contexto, indicó que los últimos cierres se han registrado recientemente en la zona norte de la provincia de Última Esperanza.





Laura Ivelich, Gerente de Administración y Finanzas Grupo EMSA, indicó: “Sin duda, siempre es importante poder hacer un aporte a la comunidad en términos de difusión de este tipo de iniciativas, que además resguardan a nuestros turistas, que es una forma de hacer una campaña segura para su estadía en la región y que se proyecte como un destino que cuida a sus turistas”.



Agregó que el servicio de Rent a Car, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales, cumple también un rol de asesoría y acompañamiento a los usuarios, ya que no sólo se limita a la entrega del vehículo, sino que permite resolver diversas dudas sobre destinos y recorridos. En ese contexto, señaló que existe una valiosa oportunidad para informar sobre esta situación sanitaria, la cual puede implicar un riesgo para la salud e incluso la vida de las personas, por lo que constituye un excelente punto de difusión preventiva.



Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a comprar sólo en locales autorizados, extraer de áreas abiertas y siempre exigir el informe de análisis de los laboratorios de la Seremi de Salud, medidas fundamentales para prevenir intoxicaciones por marea roja y así resguardar la salud de la población y de quienes visitan la región, permitiendo una estadía segura en Magallanes.



