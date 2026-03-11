Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

MUNICIPIO REALIZARÁ PENÚLTIMO CITY TOUR DE LA TEMPORADA ESTE VIERNES

El recorrido gratuito abordará la relación histórica de la ciudad con la Antártica.

CITY TOUR

La Municipalidad de Punta Arenas realizará este viernes el penúltimo recorrido turístico de la temporada, iniciativa gratuita que busca acercar a vecinos y visitantes a la historia y patrimonio de la capital regional. El City Tour se llevará a cabo este viernes 13 de marzo, a las 15:00 horas, y tendrá como punto de partida el Centro de Información Turística ubicado en la Plaza de Armas Muñoz Gamero, desde donde se iniciará el circuito denominado Huellas Antárticas, que aborda la relación histórica de la ciudad con el continente blanco.

El profesional de la Unidad de Turismo del municipio, Iván Torres, explicó que esta actividad forma parte de un programa de recorridos que la administración comunal realiza desde hace más de tres años. "Ya hemos realizado 12 recorridos turísticos con la comunidad y con visitantes desde octubre del año pasado. Esta es una actividad que venimos desarrollando desde 2023 y este viernes corresponde a nuestro penúltimo recorrido de la temporada", indicó.

Torres detalló que el circuito contempla diversas estaciones dentro de la ciudad vinculadas con la historia antártica de Punta Arenas. "Este viernes, a las 3 de la tarde, desde el kiosco de turismo de la Plaza de Armas iniciaremos el recorrido Huellas Antárticas, que comprende siete estaciones dentro de la ciudad, identificadas como puntos que tienen relación con la Antártica, tanto desde la época de los exploradores como con la actividad moderna vinculada a ese continente", señaló.

De acuerdo con los registros municipales, más de 300 personas han participado en estos recorridos desde el inicio de la temporada. "Hemos tenido cerca de 320 personas que han disfrutado de estos recorridos desde octubre del año pasado. Muchos han sido habitantes de Punta Arenas, pero también visitantes de otras ciudades de Chile e incluso extranjeros, como mexicanos y peruanos", agregó el funcionario municipal. 

Por su parte, la profesional de la Unidad de Turismo, Katterine Delgado, invitó a la comunidad a participar en esta nueva jornada. "Invitamos a la comunidad a este penúltimo recorrido de Huellas Antárticas, este viernes a las 3 de la tarde. No requiere inscripción previa, solo deben llegar al Centro de Información Turístico. Están todos invitados, tanto vecinos de la comuna como visitantes", señaló.

El recorrido considera distintos hitos históricos del centro de la ciudad vinculados a la presencia antártica. "Partimos desde la Plaza de Armas, bajamos por calle Roca y llegamos al Monumento al Piloto Pardo, que es un hito histórico. También pasamos por el centro del Instituto Antártico Chileno (INACH), donde contamos sobre qué es la Antártica, la expedición de Shackleton y cómo todo eso ha impactado a Punta Arenas como puerta de entrada al continente", explicó Delgado.

Desde el municipio destacaron que estos recorridos buscan fortalecer la identidad local y poner en valor el rol de Punta Arenas como uno de los principales accesos a la Antártica.

DETIENEN A TERCER FUNCIONARIO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DEL CABO CARLOS PALACIOS EN PUNTA ARENAS

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

ericka farías guerra

DELEGADA ERICKA FARÍAS CONFIRMA QUE AÚN NO HAY PLAZO PARA NOMBRAR SEREMIS EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO REALIZARÁ PENÚLTIMO CITY TOUR DE LA TEMPORADA ESTE VIERNES

Javiera Morales

JAVIERA MORALES INICIA SU SEGUNDO PERÍODO COMO DIPUTADA POR MAGALLANES

