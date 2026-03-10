FUNDACIÓN TERAIKE LANZA SU CONCURSO DE ESCRITURA QUE INVITA A LOS ESTUDIANTES A RESCATAR LAS TRADICIONES E IDENTIDAD DE LA REGIÓN

​Fundación Teraike lanza su tradicional concurso escolar regional de escritura e ilustración en el que cada año participan más de mil estudiantes de toda la región. Este año la invitación es a investigar, reflexionar y recopilar las tradiciones del mar y el campo, de ciudades, pueblos y villas e incluso las costumbres familiares que reflejan la identidad magallánica. En esta primera etapa deberán escribir un cuento y en mayo se abre la segunda etapa para ilustrar los cuentos ganadores.



En la etapa de escritura pueden participar estudiantes entre 8 y 18 años quienes deberán enviar un cuento corto con alguna temática relacionada con las tradiciones regionales a través del sitio web www.fundacionteraike.cl, donde podrán encontrar las bases del concurso. El plazo de recepción vence el 17 de abril.



“Este es un año muy especial para Fundación Teraike porque cumplimos 10 años trabajando por la educación en la región y promoviendo la lectura, por eso elegimos una temática amplia que recoja otro de los objetivos del concurso que es dar a conocer y valorar la identidad regional. Un tema que invita a reflexionar y sorprenderse, no solo a los magallánicos, sino también a los estudiantes que llegaron hace poco a la región y nos pueden entregar su visión de lo que hace único a Magallanes”, explicó la directora ejecutiva de Fundación Teraike, Francisca Vogt.



Los cuentos ganadores de la etapa de escritura del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia” serán publicados el 15 de mayo para dar inicio a la etapa de ilustración donde los estudiantes de entre 5 y 18 años deberán ilustrar los trabajos ganadores de acuerdo a su categoría.



Las obras premiadas serán publicadas en un libro bilingüe que es donado en todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región, además de estar a la venta en varios puntos de Magallanes. Esto con el fin de llegar al público local y también extranjero y así ampliar el alcance del trabajo de los jóvenes talentos de Magallanes quienes, a través de sus miradas, dan a conocer la región y sus habitantes fuera de nuestras fronteras.



Los ganadores del concurso, además de convertirse en autores del libro, recibirán atractivos premios tecnológicos, entregados por Gasco Magallanes, artículos artísticos de Librerías Marangunic y libros, además de una experiencia educativa organizada por la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile y una invitación al Parque del Estrecho.



Los trabajos ganadores también forman parte de una exposición itinerante. Las obras del concurso 2025 estarán expuestas en el Museo de Porvenir del 12 al 31 de marzo para luego presentarse en el Centro Cultural Natalis en Puerto Natales durante abril.



El libro “Jóvenes talentos de Magallanes, el legado ancestral” resultado del concurso 2025, está disponible para la venta en librería Qué Leo, Librerías Marangunic de Punta Arenas y Puerto Natales, Parque del Estrecho y varios puntos turísticos. Además, se pueden descargar todos los libros de años anteriores de forma gratuita desde el sitio web de la fundación donde también se encuentran las últimas versiones como audiolibro narrado por Oscar España.



El concurso de Fundación Teraike es posible gracias al aporte de DAP, Hotel Cabo de Hornos, Bus Sur, Marangunic, Gasco Magallanes, Armada de Chile, INACH, Conosur, Parque del Estrecho, Servicio Nacional del Patrimonio y la Municipalidad de Punta Arenas.





