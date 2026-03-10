Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

FUNDACIÓN TERAIKE LANZA SU CONCURSO DE ESCRITURA QUE INVITA A LOS ESTUDIANTES A RESCATAR LAS TRADICIONES E IDENTIDAD DE LA REGIÓN

Ya están abiertas las postulaciones para la etapa de escritura del concurso 2026 que invita a los estudiantes a descubrir las costumbres, ritos, actividades u oficios que representan a distintos lugares de Magallanes.

afiche 2026

​Fundación Teraike lanza su tradicional concurso escolar regional de escritura e ilustración en el que cada año participan más de mil estudiantes de toda la región. Este año la invitación es a investigar, reflexionar y recopilar las tradiciones del mar y el campo, de ciudades, pueblos y villas e incluso las costumbres familiares que reflejan la identidad magallánica. En esta primera etapa deberán escribir un cuento y en mayo se abre la segunda etapa para ilustrar los cuentos ganadores.

 
En la etapa de escritura pueden participar estudiantes entre 8 y 18 años quienes deberán enviar un cuento corto con alguna temática relacionada con las tradiciones regionales a través del sitio web www.fundacionteraike.cl, donde podrán encontrar las bases del concurso. El plazo de recepción vence el 17 de abril.

 
“Este es un año muy especial para Fundación Teraike porque cumplimos 10 años trabajando por la educación en la región y promoviendo la lectura, por eso elegimos una temática amplia que recoja otro de los objetivos del concurso que es dar a conocer y valorar la identidad regional. Un tema que invita a reflexionar y sorprenderse, no solo a los magallánicos, sino también a los estudiantes que llegaron hace poco a la región y nos pueden entregar su visión de lo que hace único a Magallanes”, explicó la directora ejecutiva de Fundación Teraike, Francisca Vogt.

 
Los cuentos ganadores de la etapa de escritura del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia” serán publicados el 15 de mayo para dar inicio a la etapa de ilustración donde los estudiantes de entre 5 y 18 años deberán ilustrar los trabajos ganadores de acuerdo a su categoría.

 
Las obras premiadas serán publicadas en un libro bilingüe que es donado en todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región, además de estar a la venta en varios puntos de Magallanes. Esto con el fin de llegar al público local y también extranjero y así ampliar el alcance del trabajo de los jóvenes talentos de Magallanes quienes, a través de sus miradas, dan a conocer la región y sus habitantes fuera de nuestras fronteras.

 
Los ganadores del concurso, además de convertirse en autores del libro, recibirán atractivos premios tecnológicos, entregados por Gasco Magallanes, artículos artísticos de Librerías Marangunic y libros, además de una experiencia educativa organizada por la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile y una invitación al Parque del Estrecho.

 
Los trabajos ganadores también forman parte de una exposición itinerante. Las obras del concurso 2025 estarán expuestas en el Museo de Porvenir del 12 al 31 de marzo para luego presentarse en el Centro Cultural Natalis en Puerto Natales durante abril.

 
El libro “Jóvenes talentos de Magallanes, el legado ancestral” resultado del concurso 2025, está disponible para la venta en librería Qué Leo, Librerías Marangunic de Punta Arenas y Puerto Natales, Parque del Estrecho y varios puntos turísticos. Además, se pueden descargar todos los libros de años anteriores de forma gratuita desde el sitio web de la fundación donde también se encuentran las últimas versiones como audiolibro narrado por Oscar España.

 
El concurso de Fundación Teraike es posible gracias al aporte de DAP, Hotel Cabo de Hornos, Bus Sur, Marangunic, Gasco Magallanes, Armada de Chile, INACH, Conosur, Parque del Estrecho, Servicio Nacional del Patrimonio y la Municipalidad de Punta Arenas.


CONCURSO LITERARIO

MUNICIPIO ABRE DÉCIMA VERSIÓN DEL CONCURSO LITERARIO "UNA MUJER, UNA HISTORIA"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Leer Más

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

puente rubens 3
nuestrospodcast
SEMINARIO AChM DE EDUCACIÓN PÚBLICA (5)

ALCALDE RADONICH EXPONDRÁ EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
afiche 2026

FUNDACIÓN TERAIKE LANZA SU CONCURSO DE ESCRITURA QUE INVITA A LOS ESTUDIANTES A RESCATAR LAS TRADICIONES E IDENTIDAD DE LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rallylagunablanca

LAGUNA BLANCA CORONA A LOS PRIMEROS CAMPEONES DEL RALLY ÚLTIMA ESPERANZA 2026

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Taekwondistas magallánicos

TAEKWONDISTAS MAGALLÁNICOS COMPITEN EN IMPORTANTE TORNEO INTERNACIONAL EN LAS VEGAS

instrumentosescuela