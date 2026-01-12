FELIPE LASTRA OJEDA, GANADOR REGIONAL DE “HAZ QUE DESPEGUEN”, CONOCERÁ CENTRO ESPACIAL EN INGLATERRA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Maricela Ojeda, madre de Felipe Lastra Ojeda, informó a la ciudadanía sobre el importante logro alcanzado por su hijo, quien resultó ganador del concurso “Haz que Despeguen” en la región de Magallanes, iniciativa impulsada por la Fundación Educacional Oportunidad que premia la asistencia destacada en la educación parvularia.

El reconocimiento permitirá que Felipe, de seis años, viaje a Inglaterra para conocer el Centro Espacial Nacional, ubicado en la ciudad de Leicester. Esta experiencia formará parte de una visita educativa que reunirá a 16 niñas y niños de todo el país, uno por cada región, todos ganadores del certamen gracias a su compromiso con la asistencia escolar.

En el caso de Magallanes, Felipe obtuvo este premio tras registrar un 98% de asistencia a kínder en la Escuela Especial de Lenguaje “Rayito de Luz” de Punta Arenas, destacándose entre sus pares y convirtiéndose en el representante regional en esta experiencia internacional.

El concurso “Haz que Despeguen” busca relevar la importancia de la asistencia regular a la educación parvularia, entendida como un factor clave para el desarrollo integral de niñas y niños. La participación de Felipe en esta iniciativa no solo reconoce su constancia, sino que también pone en valor el rol de las familias y de las comunidades educativas en el acompañamiento del proceso formativo desde los primeros años.



