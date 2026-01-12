Punta Arenas,
12 de enero de 2026

FELIPE LASTRA OJEDA, GANADOR REGIONAL DE “HAZ QUE DESPEGUEN”, CONOCERÁ CENTRO ESPACIAL EN INGLATERRA

Buenos días región.

mamafelipe

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Maricela Ojeda, madre de Felipe Lastra Ojeda, informó a la ciudadanía sobre el importante logro alcanzado por su hijo, quien resultó ganador del concurso “Haz que Despeguen” en la región de Magallanes, iniciativa impulsada por la Fundación Educacional Oportunidad que premia la asistencia destacada en la educación parvularia.

El reconocimiento permitirá que Felipe, de seis años, viaje a Inglaterra para conocer el Centro Espacial Nacional, ubicado en la ciudad de Leicester. Esta experiencia formará parte de una visita educativa que reunirá a 16 niñas y niños de todo el país, uno por cada región, todos ganadores del certamen gracias a su compromiso con la asistencia escolar.

En el caso de Magallanes, Felipe obtuvo este premio tras registrar un 98% de asistencia a kínder en la Escuela Especial de Lenguaje “Rayito de Luz” de Punta Arenas, destacándose entre sus pares y convirtiéndose en el representante regional en esta experiencia internacional.

El concurso “Haz que Despeguen” busca relevar la importancia de la asistencia regular a la educación parvularia, entendida como un factor clave para el desarrollo integral de niñas y niños. La participación de Felipe en esta iniciativa no solo reconoce su constancia, sino que también pone en valor el rol de las familias y de las comunidades educativas en el acompañamiento del proceso formativo desde los primeros años.


hnt_ganadores_2025_02

ANUNCIAN A GANADORES DEL CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA 2025

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

venezuela2026
AsambleaBarrio18Sept

VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE EXIGEN REAPERTURA INMEDIATA DEL SAPU Y ANUNCIAN MOVILIZACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL

boric-hidrogeno-e1767874909893-768x426

HIDRÓGENO VERDE: LA INDUSTRIA QUE SE HA IDO DESINFLANDO A NIVEL MUNDIAL Y QUE AVANZA LENTO EN CHILE

Pedro Jara Pacheco

CORPORACIÓN DEL PATRIMONIO DEPORTIVO DE MAGALLANES IMPULSA LA CREACIÓN DE MUSEO DEPORTIVO EN LA REGIÓN

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

pdteAEP

LA LAGUNA DE LOS PALOS QUEDA SIN AGUA Y PREOCUPA A ORGANIZACIONES AMBIENTALES