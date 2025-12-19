SECREDUC ANUNCIA GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

Este jueves la Secretaría Regional Ministerial de Educación, de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena dio a conocer oficialmente los resultados del Concurso de Ensayo Histórico "Sergio Lausic Glasinovic", en una ceremonia de premiación realizada en dependencias de la institución. El certamen, que cerró su convocatoria el pasado 05 de diciembre, logró la participación de estudiantes de diversos niveles interesados en el rescate de la memoria local y la identidad regional.

El objetivo central de esta iniciativa fue fomentar la investigación histórica y el pensamiento crítico, poniendo especial énfasis en áreas como la etnohistoria, la historia social, económica y la historia social de la cultura magallánica. Sus organizadores explicaron que surge como un espacio de reconocimiento a la figura del profesor Sergio Lausic Glasinovic, por su relevancia regional y su legado académico. Ello, porque en su experiencia, no solamente hay un afán de narrar la historia, sino que profundiza en aspectos que han esculpido la esencia cultural y demográfica de la región, transitando por investigaciones sobre los pueblos originarios del cono sur austral, el impulso de inmigrantes croatas y chilotes, otorgando una visión más acabada de la naturaleza de este territorio y por otro lado, contribuyendo a la documentación de la vida social, cultural y deportiva de la zona.

El Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, expresó: "Hoy celebramos la premiación del Concurso de Ensayo Sergio Lausic Glasinovic, con la presencia de su inspirador , el destacado historiador y formador de docentes Sergio Lausic, quien entregó los premios a los ganadores y recibió un galvano en reconocimiento a su invaluable aporte a la educación y la historia regional. El concurso motivó a estudiantes de escuelas básicas, medias y universidades, instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, a reflexionar sobre nuestra identidad, patrimonio y memoria. Valoramos el entusiasmo y la calidad de los trabajos presentados, que abordan diversos temas con creatividad y compromiso, porque cuidar y valorar nuestra historia y nuestro pasado nos permite comprender el presente y perfilar un mejor futuro".

El jurado compuesto por especialistas destacó la alta calidad técnica, el rigor en el uso de fuentes y la originalidad de los trabajos presentados. El primer lugar de la categoría de 1° a 4° de Enseñanza Media fue otorgado a Pía González Saldivia, estudiante de The British School, por su ensayo titulado "No eran gente ná'... eran de Chonchi", una obra que profundiza en las raíces de la identidad chilota en la zona. El segundo lugar recayó en María Jesús Lira, quien también estudia en The British School, con su trabajo "A 16 milímetros del mundo", mientras que el tercer lugar fue para Agustín Ignacio Badilla Espinoza, del Colegio Punta Arenas, con su trabajo titulado: "Carabineros y comunidad: Vínculos humanos en el retén más austral del mundo".

Asimismo, se otorgaron premios por participación destacada a Maite Viveros Barría de la Escuela Cerro Sombrero, por su obra titulada: "Ni Sancho, ni Valdivia, ni el rey, ni Bernardo, sino ENAP". Nicolás Ojeda Moya, estudiante de 1° año Pedagogía en Historia, de la UMAG fue distinguido por su trabajo: "Vivir en el sur del sur cuesta doble: Los tiempos de Punta Arenas y sus dos velocidades". En tanto que Amaya Haro Fernández, fue destacada por su obra: "Cuando nuestras raíces son de árboles diferentes".

La estudiante Pía González Saldivia, estudiante del Colegio Británico, indicó que su trabajo "tiene un significado personal muy importante porque está relacionado con la historia de mis abuelos, siento que es algo que también les debo un poco y me siento muy orgullosa de contarlo", agregando que su motivación fue visibilizar el aporte de la cultura chilota en nuestro territorio, lo que muchas veces ha quedado opacado por los aportes de otras corrientes migratorias. Por su parte, Agustín Badilla Espinoza, alumno del Colegio Punta Arenas, presentó un escrito motivado por los relatos de su padre carabinero, acerca de visitas al retén de Puerto Toro, en tanto valoró el concurso: "es bueno para fomentar más la historia regional y nacional". Maite Viveros Barría, alumna de la Escuela Cerro Sombrero señaló: "me pareció muy interesante, yo no sabía que hubo fiebre del oro acá", refiriéndose al proceso de investigación de su ensayo histórico.

Un momento especial de la ceremonia consistió en la entrega de un galvano por parte del seremi Valentín Aguilera Gómez al profesor Sergio Lausic Glasinovic, quien calificó el certamen: "Yo creo que es una iniciativa muy loable, el hecho de haber convocado a un concurso en un género literario como es el ensayo basado en una temática regional y darle espacio a la juventud magallánica para que se exprese a través del pensamiento crítico, el análisis, la reflexión y al mismo tiempo un aporte también hacia la historiografía nacional", reconociendo el mérito de la juventud, en una época de cambios tecnológicos profundos por "el hecho de que se motiven y traten de realizar un trabajo creativo, a través de la investigación sistemática y las nuevas interpretaciones históricas sobre los hechos del pasado", aseveró.

Este impulso, sumado al ejemplo del profesor Lausic se constituyen en un modelo inspirador para las nuevas generaciones que ven en la historia un camino, no solo para recorrer el pasado, sino que para explicar el presente y proponer un futuro más fructífero.

