Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

HABITANTES DE RÍO VERDE IMPRIMEN LA HISTORIA CON SUS PROPIOS RELATOS

​En Villa Ponsomby, la comuna de Río Verde celebró la presentación de "Reseñas y relatos de Río Verde", un libro que consagra su identidad como "patrimonio vivo" al reunir las historias de pioneros, estancieros, ovejeros y la comunidad, reivindicando el derecho de sus vecinos a construir su propia historia.

librorioverde

​En una emotiva jornada de profunda significación cultural y comunitaria, la comuna de Río Verde presentó oficialmente el libro "Reseñas y relatos de Río Verde". La ceremonia se efectuó el reciente sábado, en Villa Ponsomby, ante la presencia de los seremi de las Culturas, Artes y Patrimonio, Luis Navarro; de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruíz; la alcaldesa anfitriona, Tatiana Vásquez y decenas de vecinas y vecinos.

Este trabajo, impulsado por los programas Red Cultura y Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es más que un registro, es una declaración de principios que subraya un hecho fundamental: La historia de un territorio debe ser contada por quienes la han forjado.

El libro, una investigación y recopilación del periodista y magíster en Ciencias Sociales, mención Patrimonio, Cristian Morales, reúne voces y huellas de los habitantes, entrelazando la historia de la ganadería, los oficios nobles del campo —como el ovejero, el campañista y el capataz—, y la memoria de las familias que levantaron la vida en el extremo austral, desde la estepa continental hasta la Isla Riesco. Esta dignificación del relato local fue el eje de la ceremonia.

"En el fondo, lo que viene a hacer este libro es a dignificar y a decir que los habitantes de Río Verde están presentes. Hay una historia, hay un patrimonio. Y no se trata de un patrimonio como un edificio antiguo en donde, de una u otra manera hay un tesoro guardado, no, sino que es una historia viva, de personas que están acá y están diciendo: 'Somos presente y tenemos derecho a ser parte de la historia'. Y eso en el fondo es lo que busca este pequeño libro que, sin lugar a dudas, es muy sintético, la historia es mucho más grande, es mucho más vasta", explicó Cristian Morales, junto con resaltar este proyecto trasciende la publicación, pues se trata de un ejercicio de identidad.

El acto central estuvo marcado por la puesta en escena "Recuerdo de don Abel, la historia del ovejero de mi tierra”, a cargo de Juan Aro. Este montaje rindió tributo a la vida dura y esencial de los trabajadores de la estepa, estableciendo una coherencia emotiva con el contenido del texto, que si bien abarca la historia ganadera en su conjunto (incluyendo el legado de los pioneros, la actividad minera y las estancias), reconoce en el ovejero un símbolo de la resiliencia patagónica.

"Estuvimos con los vecinos de Río Verde celebrando sus historias y tradiciones a través de una obra de teatro maravillosa sobre el ovejero que rescata tradiciones y memorias, y por supuesto, trabajando y en la presentación de este libro, donde pudimos ver las memorias y tradiciones de los habitantes de este territorio, fortaleciendo la identidad local en colaboración con la Municipalidad de Río Verde”, sostuvo el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro.

Mientras que la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, destacó el valor intrínseco de este rescate cultural, enfatizando que el texto se centra en la esencia de la comuna.

"Estamos rescatando, a través de este convenio (con la Seremi de las Culturas), las historias y relatos de trabajadores de campo. Aquellos que forjaron parte de la historia de la ganadería de la Región de Magallanes. Los oficios más nobles como el ovejero, el capataz, el campañista y el cocinero de las estancias. Por eso valoro el trabajo mancomunado que efectuamos entre ambas instituciones”, comentó la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez.

Para los vecinos, este registro es un tesoro que asegura la permanencia de su legado. Elba Bahamonde, habitante de Río Verde y cuyo relato figura en el texto, reflejó el sentir comunitario al asegurar que el libro conecta a las nuevas generaciones con una historia viva.

"Lo encontré muy bonito y toda la recopilación de todos estos datos acá, o sea, es lindo para las generaciones que vienen porque van aprendiendo más cosas que nosotros vivimos acá. Yo nunca he perdido el lazo con Río Verde, por memoria de mi mamá, que ella falleció acá y su vida fue acá. Entonces yo nunca voy a perder el lazo hasta que yo no esté más. Sigo acá".


La ceremonia concluyó con la entrega de ejemplares, sellando un compromiso: En Río Verde, la historia se escribe día a día en los silencios del campo y en las voces de quienes han elegido esta tierra como su hogar.


MUJERES JEFAS DE HOGAR SE CERTIFICAN EN GASFITERÍA AVANZADA EN MAGALLANES

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE