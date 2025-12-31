SEREMI DE SEGURIDAD REFUERZA CONTROLES Y DESPLIEGUE POLICIAL PARA AÑO NUEVO EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, informó a la ciudadanía sobre el reforzamiento de las medidas de seguridad pública con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, destacando un amplio despliegue preventivo y de fiscalización en distintos puntos de la región.

La autoridad señaló que Carabineros dispondrá de 50 funcionarios adicionales, quienes se sumarán a los servicios regulares, junto con la aplicación del programa Tolerancia Cero de SENDA, el cual estará realizando controles preventivos mediante alcotest y narcotest a conductores. Asimismo, indicó que desde la semana pasada ya se reforzaron los controles vehiculares, con fiscalizaciones programadas tanto en los días previos como durante las celebraciones de fin de año.

