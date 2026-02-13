Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de febrero de 2026

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

Buenos Días Región

NACIONAL OSORNO 4

En conversación con Buenos Días Región, el presidente de la Asociación de Fútbol Punta Arenas, César Nahuelquín, conversó sobre los serios problemas que se han presentado en el Nacional de Fútbol Sub-15 que se desarrolla en Osorno. Según detalló, la llegada de la selección de Punta Arenas al Liceo Industrial de la zona evidenció falencias en el alojamiento y en la alimentación.

Nahuelquín explicó que la delegación arribó el lunes al Liceo Industrial de Osorno, recinto destinado como hospedaje, donde encontraron baños tapados, duchas sin funcionamiento y piezas sin electricidad. Señaló que no había personal recibiéndolos y que la responsabilidad recae en la Asociación de Fútbol de Osorno.

El dirigente también cuestionó la alimentación entregada a los jugadores, indicando que en los primeros días no era lo adecuado para deportistas. Algunos de los almuerzos, según mencionó, consistieron en porciones reducidas. De igual manera y tras diversos reclamos, afirmó que las condiciones fueron mejorando.

Finalmente, sostuvo que las condiciones no eran las adecuadas para organizar un torneo de carácter nacional, recordando además que en competencias recientes desarrolladas en Punta Arenas se destacó precisamente por la calidad de la alimentación y organización.


galeria palace amor

GALERÍA PALACE DE PUNTA ARENAS CELEBRA SAN VALENTÍN CON ARTE LOCAL, MÚSICA EN VIVO Y PREMIOS EN PLENO CENTRO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

Leer Más

Buenos Días Región

Buenos Días Región

NACIONAL OSORNO 4
nuestrospodcast
Investigadoras Polarin 1

PROYECTO BIPOLAR: INVESTIGADORAS INTERNACIONALES INICIAN EXPEDICIÓN EN LA ANTÁRTICA PARA ESTUDIAR EL FUTURO DE LA FLORA POLAR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
NACIONAL OSORNO 4

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MATENCIÓN DE SEMÁFOROS (3)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REFUERZA MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FOTO 1

PUERTO WILLIAMS AVANZA EN AUTONOMÍA ENERGÉTICA TRAS APROBACIÓN DE CENTRAL GENERADORA DE EDELMAG