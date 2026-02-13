DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

En conversación con Buenos Días Región, el presidente de la Asociación de Fútbol Punta Arenas, César Nahuelquín, conversó sobre los serios problemas que se han presentado en el Nacional de Fútbol Sub-15 que se desarrolla en Osorno. Según detalló, la llegada de la selección de Punta Arenas al Liceo Industrial de la zona evidenció falencias en el alojamiento y en la alimentación.

Nahuelquín explicó que la delegación arribó el lunes al Liceo Industrial de Osorno, recinto destinado como hospedaje, donde encontraron baños tapados, duchas sin funcionamiento y piezas sin electricidad. Señaló que no había personal recibiéndolos y que la responsabilidad recae en la Asociación de Fútbol de Osorno.

El dirigente también cuestionó la alimentación entregada a los jugadores, indicando que en los primeros días no era lo adecuado para deportistas. Algunos de los almuerzos, según mencionó, consistieron en porciones reducidas. De igual manera y tras diversos reclamos, afirmó que las condiciones fueron mejorando.

Finalmente, sostuvo que las condiciones no eran las adecuadas para organizar un torneo de carácter nacional, recordando además que en competencias recientes desarrolladas en Punta Arenas se destacó precisamente por la calidad de la alimentación y organización.



