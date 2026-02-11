PERIODISTA PATRICIO MLADINIC SE ENCUENTRA ESTABLE TRAS SUFRIR UN INFARTO EN MAGALLANES

​A través de un comunicado, ITV Patagonia informó que el periodista Patricio Mladinic Centurione sufrió un infarto este 11 de febrero de 2026. Tras la emergencia, fue trasladado al servicio de urgencias de la Clínica Red Salud Magallanes, donde recibió atención médica inmediata.



​De acuerdo con lo señalado por el canal, actualmente el comunicador se encuentra estable, bajo supervisión profesional y en reposo en el Hospital Clínico de Magallanes, donde continúa realizándose exámenes como parte de su proceso de recuperación. Su evolución ha sido favorable en las últimas horas.

​

​Desde el entorno del periodista y del propio medio agradecieron las múltiples muestras de apoyo y preocupación recibidas desde distintos puntos de la región. Asimismo, indicaron que se continuará informando sobre su estado de salud, en medio de la expectativa de que pueda retomar próximamente sus funciones frente a la audiencia magallánica.

