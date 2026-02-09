Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

PREDOMINAN LOS HOMBRES, ABOGADOS Y MAYORES DE 40: RADIOGRAFÍA A LOS SUBSECRETARIOS ELEGIDOS POR KAST

En cuanto a experiencia, cinco de los 39 anunciados ya habían tenido este cargo en otra oportunidad.

KAST

Diversos datos dejaron los nombramientos de las subsecretarías, concretados durante la jornada del sábado. Un ejemplo de ello, es que de los 39 (de 40) nombres entregados por el Presidente electo para dichos cargos, 28 corresponden a hombres, mientras 11 a mujeres. 

Según informó la Oficina del Presidente Electo (OPE), además, la mayoría de los subsecretarios que asumirán el próximo 11 de marzo son abogados (16), seguidos por ingenieros (11), médicos cirujanos (3), periodistas (2) y cientistas políticos (2). También hay un arquitecto, un geógrafo, una profesora, un licenciado en economía y una constructora civil.

En relación a las edades, son más los que tienen 40 o más años (30), mientras que solo nueve son menores que eso. A su vez, el subsecretario cuya edad es la más alta, es el de Relaciones Exterior, Patricio Torres (72); mientras que los de menores edades son José Francisco Lagos (32), subsecretario de la Segegob; y María Elisa Cabezón (32), subsecretaria de Previsión Social. 

En cuanto a las militancias, ayer desde Renovación Nacional (RN) informaron que cinco de sus miembros serán subsecretarios. Se trata de Pablo Mira, de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia; José Ignacio Vial de Medio Ambiente; Daniela Castro de Mujer y Equidad de Género; Patricio Torres de Relaciones Exteriores; y Constanza Castillo de Segpres. 

La Unión Demócrata Independiente (UDI), confirmó tres por su parte. Máximo Pavez en Interior; María Paz Lagos en Turismo, Economía; y Gustavo Rosende en Trabajo. 

También, aseguraron que hay varios nombres independientes cercanos al partido que fueron propuestos por ellos y que asumirán en dichos cargos como es el caso de Natalia Aguilar en Vivienda; Nicolás Balmaceda en Obras Públicas; Alejandro Fernández en Servicios Sociales de Desarrollo Social; Osvaldo Urrutia en Pesca, Economía, entre otros. 

El Partido Republicano también incluyó militantes en esta segunda línea con Sebastián Figueroa en la Subdere; Luis Silva en Justicia; y Álvaro González en Minería.

Amarillos por Chile es otro de los partidos que estará presente desde el 11 de marzo, pues su presidente, diputado Andrés Jouannet, asumirá la Subsecretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad. 

Evópoli tendrá un subsecretario, Carlos Lobos en Culturas y las Artes, mientras otros 22 son independientes.

En otro aspecto, los nombramientos dan cuenta de que solo hay un subsecretario que tuvo experiencia en el Congreso, el actual diputado Jouannet, mientras que cinco de los 30 ya habían sido subsecretarios en otra oportunidad. 

Se trata de Carlos Lobos (Cultura), quien tuvo el mismo puesto entre 2012 y 2014; Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural entre 2018 y 2022; y Andrés Otero, a cargo de Deporte entre 2018 y 2022. 

Asimismo, Máximo Pavez (Interior) fue subsecretario General de la Presidencia entre 2021 y 2022; y Julio Montt tuvo el cargo en Redes Asistenciales entre 2008 y 2010. 

Por último, de los 39, dos fueron ex convencionales del segundo proceso constituyente llevado a cabo en 2023: Sebastián Figueroa, quien ahora será subsecretario de la Subdere en Interior; y Luis Silva, quien tendrá el cargo en Justicia. Máximo Pavez, en tanto, que ahora será subsecretario de Interior, fue parte del Comité de Expertos del mismo proceso.

Fuente: Emol.com





