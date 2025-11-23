Punta Arenas,
23 de noviembre de 2025

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

Busca fortalecer a través de las comunidades educativas el rol protagónico de niñas y niños en sus entornos, favoreciendo vínculos con su identidad, territorio y patrimonio. ​

18

En el Museo Nacional de Historia Natural y junto a la comunidad del jardín infantil Ignacio Carrera Pinto, perteneciente a la Corporación para la Infancia de Santiago, las subsecretarias, de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, y del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, lideraron el lanzamiento del Maletín de Participación de niñas y niños en espacios socioculturales y patrimoniales.

Este recurso, elaborado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, orienta y nutre a equipos educativos y familias, para promover la participación de guaguas, niñas y niños, relevando su protagonismo y ciudadanía. Estos materiales buscan generar oportunidades para que las infancias participen activamente en la vida social y comunitaria, mediante experiencias claves para el ejercicio de sus derechos.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos destacó que: “hoy presentamos el Maletín de Participación, material muy relevante que ofrece diversas experiencias para que familias y comunidades educativas acerquen a niñas y niños al patrimonio, enseñándoles a valorar y a disfrutar de su ciudad y entorno. Estamos muy contentos de poner a disposición este recurso descargable y de fácil acceso, que además forma parte del compromiso con la Política de Educación Patrimonial”.

“Conocer nuestra historia y nuestro patrimonio cultural en todos los territorios nos hace una mejor comunidad, más democrática, y convierte el aprendizaje en un ejercicio transformador”, señaló la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari.

En la actividad participaron familias y equipos educativos, así como también la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, además del director ejecutivo de Fundación Integra, Carlos González.

Este año 2025, la Subsecretaría de Educación Parvularia conmemora 10 años de existencia, consolidando su labor institucional y reafirmando su misión de garantizar una educación inicial centrada en el desarrollo y bienestar integral de niños y niñas.


FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A FAMILIAS A VIVIR LA "EXPO INTEGRA 2025" ESTA TARDE EN PUNTA ARENAS

CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN CORRIDA FAMILIAR 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO

Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


OPERADORES Y ARMADORES TURÍSTICOS PARTICIPAN EN REUNIÓN CON EL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES POR POSIBLES IMPACTOS DE SITIOS PRIORITARIOS

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS