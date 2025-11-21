21 de noviembre de 2025
TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS
Una de las líneas de desarrollo del debate competitivo y la oratoria tendrá su primera experiencia este jueves 20 en una iniciativa respaldada por la Sociedad Austral de Debate pero que han impulsado principalmente estudiantes secundarios de distintos establecimientos.
A contar de las 15.00 horas del jueves 20, en dependencias del Colegio Miguel de Cervantes, se llevará a cabo el primer Torneo de Discursos Públicos organizado en la región. El equipo organizador, compuesto por cuatro estudiantes secundarios: Sofía Sánchez (Contardi), Florencia Harris (Nobelius), Juan José Márquez y Adolfo Carrera (ambos del Colegio Miguel de Cervantes), orientados por el profesor Damián Godoi, ya realizó un evento preliminar donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y practicar una "ronda cero" y así familiarizarse con la competencia.
En el caso de los jóvenes Carrera y Márquez, están llevando a cabo una actividad de transferencia de conocimientos tras su exitosa participación en el TOPUCC, torneo de debate de la Pontificia Universidad Católica, instancia en que vivieron la competencia de Discursos, y donde Juan José Márquez clasificó a la instancia final como el 5° mejor discursista de la competencia que aglutinó estudiantes de distintas universidades del país.
El jueves se vivirán tres rondas de discursos, dos clasificatorias que arrojarán seis clasificados a una final que nos entregará a la primera Discursista Campeona en una historia donde los protagonistas absolutos son los jóvenes magallánicos.
TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”
"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.
