TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS

A contar de las 15.00 horas del jueves 20, en dependencias del Colegio Miguel de Cervantes, se llevará a cabo el primer Torneo de Discursos Públicos organizado en la región. El equipo organizador, compuesto por cuatro estudiantes secundarios: Sofía Sánchez (Contardi), Florencia Harris (Nobelius), Juan José Márquez y Adolfo Carrera (ambos del Colegio Miguel de Cervantes), orientados por el profesor Damián Godoi, ya realizó un evento preliminar donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y practicar una "ronda cero" y así familiarizarse con la competencia.

En el caso de los jóvenes Carrera y Márquez, están llevando a cabo una actividad de transferencia de conocimientos tras su exitosa participación en el TOPUCC, torneo de debate de la Pontificia Universidad Católica, instancia en que vivieron la competencia de Discursos, y donde Juan José Márquez clasificó a la instancia final como el 5° mejor discursista de la competencia que aglutinó estudiantes de distintas universidades del país.

El jueves se vivirán tres rondas de discursos, dos clasificatorias que arrojarán seis clasificados a una final que nos entregará a la primera Discursista Campeona en una historia donde los protagonistas absolutos son los jóvenes magallánicos.

