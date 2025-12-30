Punta Arenas,
30 de diciembre de 2025

GOBIERNO DESESTIMA CRÍTICAS DE CONTRALORÍA AL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

​El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pidió una reunión para conocer la metodología usada en el estudio realizado por el ente fiscalizador.

El Gobierno puso en duda la revisión de Contraloría que detectó fallas en el Sistema de Admisión Escolar, que habrían dejado a más de cuatro mil estudiantes sin cumplir sus estudios en 2024.

De acuerdo al análisis del ente contralor, al 15 de mayo del 2024 habían 4.521 estudiantes sin asignación de establecimiento pese a estar inscritos en el sistema SAE, además de 31.500 matriculados sin haber pasado por este sistema.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó estos datos y recordó que los parvularios y adultos no se rigen por el SAE.

"Tenemos dudas respecto de cuál es la metodología utilizada, cuál es el tipo de información que se utilizó. De hecho, el día de hoy nos hemos comunicado con el gabinete de la contralora para pedirle una reunión de carácter técnica y política, de modo tal que podamos abordar estas diferencias, sobre todo porque lo que a nosotros nos importa es darle fe pública y no poner en riesgo el instrumento", manifestó.

Cataldo destacó que "el sistema de admisión está operando, haciéndonos cargo de lo que nos dijo la Ley de Presupuestos del 2025, no a través de un sistema aleatorio para dirimir la postulación de más de una persona a un mismo cupo, sino a través de un sistema que no es aleatorio, eso se trabajó con el Centro de Modelamiento Matemático. Para el usuario, las familias, la plataforma es exactamente la misma, la experiencia de usuario es la misma de todos los años, solo hay un cambio en la forma en que se asigna el cupo".

Actualmente se debate un proyecto en el Senado que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar, impulsado -entre otros- por los senadores Yasna Provoste (DC), José García Ruminot (RN) y Gustavo Sanhueza (UDI).

Sanhueza detalló que "nosotros estamos empeñados en recuperar el mérito como un elemento de selección, porque creemos que aquellos niños o niñas que hacen el esfuerzo adicional o que tienen características personales deben ser reconocidos el mérito, porque la educación en general obviamente es un puente de movilidad social muy importante y nosotros tenemos que tratar de nivelar hacia arriba, volver a colocarle los patines a todos, capturar a aquellos que tienen talento, que tienen habilidades y poder colocarlos en un carril donde vayan más rápido y hacer todos los esfuerzos necesarios para que aquellos que van quedando atrás podamos nivelarlos también hacia arriba".

Esta iniciativa ya fue despachada desde las comisiones de Educación y Hacienda, pero no ha sido vista en la Sala de la Cámara Alta, estando estancada en su primer trámite.

Fuente: cooperativa.cl


CORFO DESMIENTE A VICEPRESIDENTE: "NO EXISTE PROPUESTA DE CANADÁ" PARA CONSTRUIR ROMPEHIELOS EN CHILE

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

MUNICIPIO INFORMA HORARIOS Y REFUERZOS PARA AÑO NUEVO EN PUNTA ARENAS

​Salud, cementerio y seguridad municipal operarán con servicios especiales el 31 y 1 de enero.

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INTENSOS VIENTOS EN MAGALLANES Y TIERRA DEL FUEGO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LATAM AIRLINES GROUP APORTÓ US$65 MILLONES AL PIB DE MAGALLANES EN 2024 Y GENERÓ 2.500 EMPLEOS EN LA REGIÓN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

