27 de enero de 2026

SE REGISTRAN CERCA DE 3.500 FICHAS FIBE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

​La suma acumulada de los 2.200 bonos otorgados por el gobierno asciende a $ 3.300 millones, incluidos en el presupuesto para el combate de incendios.

Durante la jornada del lunes, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, anunció el balance de las ayudas otorgadas a las familias damnificadas correspondientes a 2.200 bonos de recuperación que van desde los 750 mil hasta un millón y medio de pesos entregados a partir del catastro de las fichas FIBE.

La suma acumulada de los bonos asciende a 3.300 millones de pesos, que se han realizado por medio del traspaso automático a la cuenta RUT de los damnificados. Respecto a los registros, la Región del Biobío cuenta con 2.907 fichas aplicadas, de las cuales 2.049 provienen de Penco. Desde la Región del Ñuble, suman 576 fichas.

Este beneficio se suma a la activación del bolsillo electrónico de emergencia, dirigido a la compra de materiales de construcción y al subsidio de retención laboral que tiene como objetivo proteger el empleo con una bonificación de hasta el 80% del ingreso mínimo de las empresas afectadas por el siniestro.

Asimismo, la vocera anunció que se han logrado remover dos mil toneladas de escombros, que ayudaran en la reconstrucción facilitando la instalación de viviendas de emergencia. Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, anunciaron que hasta ayer se han aplicado 1.365 Fichas 2, la cual evalúa el daño técnico de las viviendas para iniciar el plan de reconstrucción.

En la instancia, la vocera de gobierno agradeció el refuerzo de los brigadistas internacionales provenientes de Argentina, México y Uruguay, quienes se suman al apoyo de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Como gobierno, seguimos desplegados en terreno combatiendo incendios, de hecho 10 en particular en estos momentos y al mismo tiempo en terreno facilitando y entregando ayudas a las familias damnificadas de distinto tipo o índole” sostuvo la ministra.

Respecto al apoyo externo al gobierno, recalcó que “junto con agradecer obviamente todas las ayudas solidarias. Recordar que es muy importante que se llegue de manera organizada porque hemos tenido problemas específicos respecto a zonas que estarían enfrentando alta congestión y dificultan el ingreso de maquinaria pesada para remover escombros”.

Finalmente, informó que volverán las altas temperaturas durante esta semana, las que podrían llegar a los 36 grados. Por este motivo, realizó un llamado a reforzar la prevención desde la Región Metropolitana hasta la Región del Biobío, para evitar otra catástrofe de esta índole.

Fuente: latercera.com 


BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

SE REGISTRAN CERCA DE 3.500 FICHAS FIBE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SE REGISTRAN CERCA DE 3.500 FICHAS FIBE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

IND MAGALLANES IMPULSA TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO Y CONFIRMA INICIO DE OBRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO SUR

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

CLUB DE HOCKEY MAGALLÁNICO INVITA A PARTICIPAR EN ESCUELA DE VERANO GRATUITA DE PATINAJE Y HOCKEY