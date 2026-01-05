TRICEL PROCLAMA OFICIALMENTE A JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO

Este lunes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast (Partido Republicano) como presidente electo de la República de Chile.

Esto, tras imponerse en el balotaje del pasado 14 de diciembre ante la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara. En la instancia, el también exdiputado obtuvo el 58,17% de las preferencias, con un total de 7,2 millones de votos.

Hasta el lugar llegaron diferentes representantes de partidos políticos, especialmente de la actual oposición, que el próximo mes de marzo será oficialismo.

“El Tribunal Calificador de Elecciones, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para Presidente de la República”, se indicó.

En la instancia se detalló que el total de inscritos en el padrón electoral es de 15.779.202. De ese total, hubo 3.434.954 votos, considerando también los válidamente nulos y blancos. De esos, 7.263.236 se inclinaron por Kast.

Fuente: biobiochile.cl



