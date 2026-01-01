1 de enero de 2026
MUNICIPIO CONSOLIDA LIDERAZGO NACIONAL EN ACCIÓN CLIMÁTICA DURANTE 2025
Además de reducir residuos y emisiones, Punta Arenas se posicionó como referente en políticas locales de sostenibilidad.
La Municipalidad de Punta Arenas realizó un balance de las acciones climáticas desarrolladas durante 2025, año en que la administración comunal consolidó un liderazgo a nivel nacional e internacional en materia de sostenibilidad, adaptación y mitigación del cambio climático, proyectando además nuevos desafíos y metas para 2026.
El alcalde Claudio Radonich destacó que Punta Arenas fue la primera municipalidad del país en crear, mediante decreto alcaldicio, un Comité de Cambio Climático a nivel local, lo que permitió estructurar una política pública permanente y con resultados medibles. "Después de tres años de trabajo serio y sostenido, hoy vemos resultados concretos. Hemos logrado posicionar a Punta Arenas como un modelo replicable para otras comunas de Chile y del continente, sin contar con más recursos, sino con convicción y un equipo comprometido", señaló.
Durante 2025, el municipio registró una disminución del 6% en el volumen de residuos enviados al vertedero, fortaleció los programas de reciclaje y educación ambiental, y avanzó en la implementación del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, siendo una de las primeras comunas del país en contar con una segunda versión de este instrumento estratégico.
A ello se suma el desarrollo del estudio de caracterización de residuos domiciliarios junto a la consultora Kyklos, herramienta clave para la toma de decisiones en economía circular y gestión de residuos, además del trabajo colaborativo con la Fundación Konrad Adenauer, orientado al fortalecimiento de capacidades locales y gobernanza climática a nivel municipal.
En el plano internacional, Punta Arenas fue reconocida con una calificación B en el Carbon Disclosure Project (CDP), posicionándose entre los municipios líderes del país en transparencia y reporte climático, y obtuvo cinco medallas del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, en áreas como mitigación, adaptación y eficiencia energética. Asimismo, la comuna tuvo presencia en instancias vinculadas a la agenda climática global, aportando la experiencia local desde el extremo sur del continente en espacios asociados a la COP y redes internacionales de ciudades.
La encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, relevó además el rol formativo que asumió Punta Arenas durante el año. "Apoyamos directamente a seis municipios como Las Condes, Puerto Montt, Providencia, Huechuraba, Santiago y La Serena; y de manera indirecta a otros 27, a través de cursos de gestión ambiental y acción climática. Hoy somos un referente nacional e internacional, no solo por los reconocimientos, sino porque compartimos nuestro modelo con otras comunas", indicó.
Otro hito relevante fue el fortalecimiento del programa PUQ 30/30, al que se sumaron nuevas instituciones como Caja Los Andes, el Hospital Clínico y la Defensoría Pública, consolidando una alianza público-privada orientada a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030.
De cara a 2026, el municipio proyecta la segunda y tercera medición de huella de carbono institucional, una nueva medición comunal y la actualización del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, proceso que podría convertir a Punta Arenas en la primera comuna del país en actualizar este instrumento en un plazo tan acotado. Además, se anunció el regreso de los EcoCanjes a partir de marzo, junto con nuevas estrategias de participación ciudadana.
"Desde el sur del mundo estamos demostrando que es posible liderar en acción climática con seriedad, planificación y trabajo colaborativo. Punta Arenas está dando ejemplos concretos que hoy se replican en otras comunas de Chile y América", concluyó el alcalde Radonich.
