Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE REVISA LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE H2V

​Este jueves se realizó la tercera sesión del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, con el fin de revisar la actualización de la estrategia nacional y los avances del Plan de Acción de H2V 2023-2030.

comiteh2v

El encuentro estuvo marcado por la transversalidad política y la búsqueda de acuerdos en beneficio del desarrollo sostenible de Chile y la contribución de la industria del hidrógeno verde y sus derivados para ello.

Este jueves se realizó la tercera sesión del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, con el fin de revisar la actualización de la estrategia nacional y los avances del Plan de Acción de H2V 2023-2030.

El encuentro se desarrolló en el edificio de CORFO, y participaron el biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García; la expresidenta Michelle Bachelet; el exministro de Obras Públicas y Minería, Hernán de Solminihac; la directora de la Universidad de Concepción, Marcela Angulo; la investigadora Anahí Urquiza, los gobernadores regionales de Magallanes y Antofagasta, Jorge Flies y Ricardo Díaz; representantes de Corfo, de los ministerios de Energía, Economía, Fomento y Turismo, Relaciones Exteriores, Hacienda y Medio Ambiente.

En el encuentro, marcado por la transversalidad política y la búsqueda de acuerdos en beneficio del desarrollo sostenible y la contribución a ello de la industria del hidrógeno verde y sus derivados, el biministro García aseguró que “la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde nos permitirá mantener las ventajas competitivas para ser un actor central de esta industria en el futuro”.

La autoridad, igualmente, valoró el trabajo del Comité Estratégico y afirmó que “este es uno de los buenos ejemplos que tenemos en Chile de continuidad a través del tiempo, y lo que nos convoca hoy es cómo mantenemos eso y lo heredamos al siguiente gobierno para que lo sigan implementando”.

Durante la reunión se avanzó en los focos estratégicos y temas críticos para la actualización y se abrió una discusión sobre posibles metas. En este sentido, se reafirmó que la estrategia nacional no solo considera la producción de hidrógeno verde, sino también sus derivados —especialmente amoniaco—, fundamentales para la demanda interna y las exportaciones. Los participantes coincidieron en la necesidad de metas ambiciosas pero realistas para movilizar los esfuerzos de los distintos actores.

De igual manera, se respaldó el avance en instrumentos económicos transitorios con impacto fiscal neutro y mecanismos flexibles de seguimiento y evaluación. Con estas definiciones, el Comité reafirma su compromiso con una industria que impulse la transición energética, la diversificación productiva y el desarrollo regional.

El Comité Estratégico se volverá a reunir en enero, antes del lanzamiento del borrador de Estrategia Nacional de H2V actualizada a consulta pública.


cormagallanes

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

​La situación se originó durante labores de mantención en un ducto de ENAP y activó protocolos de seguridad para resguardar el suministro residencial.

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE REVISA LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE H2V

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

explotiongas

AUTORIDADES ASEGURAN SUMINISTRO DE GAS RESIDENCIAL TRAS CONTINGENCIA OPERATIVA EN POSESIÓN ENAP MAGALLANES

PUERTO WILLIAMS: PRESENTAN LIBRO QUE RESCATA HISTORIA DE LAS NAVEGANTES YAGAN

MINVU RECUPERA LA CUARTA VIVIENDA SOCIAL Y LA SEGUNDA EN UNA SEMANA