GASCO: DESTACAN PROPIEDADES DEL E-GL, PRIMERO GAS LICUADO CARBONO NEUTRAL DEL MUNDO

En el marco de la 3° Feria Educativa de Hidrógeno Verde, Empresas GASCO, por medio de su unidad de negocios GASCO Magallanes, presentó un nuevo hito para la transición energética: la demostración en vivo del primer gas licuado carbono neutral (e-GL) del mundo, producido en Magallanes junto a HIF Global.

El e-GL —un combustible sintético y carbono neutral, generado a partir de energía renovable y la captura de CO₂ — representa un avance pionero para la industria energética global, ya que mantiene la misma funcionalidad del gas licuado convencional, pero con una huella de carbono significativamente menor.

Durante la feria, GASCO Magallanes realizó, por primera vez, una demostración pública al encender una estufa de exterior, patio heater con un cilindro con e-GL, dando cuenta de que los artefactos actuales no requieren cambios ni adaptaciones para este nuevo compuesto. Esta puesta en escena permitió a estudiantes, autoridades, académicos y representantes de la industria ver en la práctica el potencial de este nuevo combustible.

Este hito se enmarca en un programa de investigación y desarrollo que Empresas GASCO impulsa desde 2021, junto a HIF Global y la Universidad de Magallanes, donde opera el primer laboratorio de e-Combustibles del país.

Etapa actual y proyección

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase piloto, realizando pruebas de compatibilidad, seguridad, certificación y evaluación de aplicaciones residenciales e industriales.

En esta etapa, el e-GL puede mezclarse con gas licuado convencional desde un 20%, sin alterar la logística ni los equipos actuales.

"Ser parte de la primera producción de gas licuado carbono neutral del mundo, y hacerlo desde Magallanes, reafirma nuestro compromiso con la innovación y con la búsqueda de soluciones reales para la descarbonización. Esta prueba da cuenta de que el e-GL se puede usar tal como lo hacemos con el gas licuado hoy, y eso abre una gran oportunidad para el futuro energético del país", señaló Sergio Huepe, Gerente Negocio GASCO Magallanes.

Por su parte, representantes de la feria destacaron que esta demostración contribuye a que estudiantes y la comunidad comprendan de manera concreta cómo los e-Combustibles están transformando la industria y cómo Magallanes está jugando un rol protagónico en la transición hacia la carbono neutralidad.

"La Feria Educativa de Hidrógeno Verde busca precisamente esto: que la comunidad vea, comprenda y evalúe de primera mano los avances tecnológicos que se están desarrollando en la región. La demostración de e-GL aporta a ese objetivo y refuerza el rol de Magallanes como espacio de aprendizaje y experimentación para la transición energética", indicó María José Navajas, Directora Regional Corfo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Empresas GASCO, grupo con más de 169 años de historia, continúa impulsando soluciones energéticas que combinan eficiencia, seguridad y sustentabilidad. A través de GASCO Magallanes, la compañía lidera desde el extremo sur del país proyectos de innovación destinados a avanzar hacia un futuro energético más limpio y responsable.

