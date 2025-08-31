GASCO SUSCRIBE CONVENIO PARA FORTALECER EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA

GASCO Magallanes, en conjunto con una serie de empresas, suscribieron un convenio de colaboración que tiene como propósito fortalecer la educación técnico profesional del plantel docente y estudiantes del Liceo Industrial Bicentenario "Armando Quezada Acharan" de Punta Arenas.

Justo cuando el 26 de agosto se celebra el día de la educación técnico profesional, GASCO Magallanes fue invitada, como empresa participante del Consejo Asesor Empresarial, a suscribir el convenio en el marco de una solemne ceremonia que se realizó en el mismo establecimiento con la asistencia de autoridades parlamentarias, de Gobierno y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Claudia Bello, Generalista de Gestión de Personas de GASCO Magallanes, tras firmar el documento, dijo que este instrumento es clave para fortalecer la formación técnico profesional, "mediante el cual la empresa se compromete a asignar cupos de prácticas, exposiciones en temas como la distribución del gas, aspectos de gestión de personas y otros".

En tanto, José Alvarado, Director del establecimiento indicó que este convenio "reviste una importancia trascendental para nuestro establecimiento educacional, en especial para nuestros alumnos ya que se pueden oficializar las prácticas profesionales".



