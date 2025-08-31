Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

31 de agosto de 2025

GASCO SUSCRIBE CONVENIO PARA FORTALECER EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA

Entre otras empresas. ​

DSC09734

GASCO Magallanes, en conjunto con una serie de empresas, suscribieron un convenio de colaboración que tiene como propósito fortalecer la educación técnico profesional del plantel docente y estudiantes del Liceo Industrial Bicentenario "Armando Quezada Acharan" de Punta Arenas.

Justo cuando el 26 de agosto se celebra el día de la educación técnico profesional, GASCO Magallanes fue invitada, como empresa participante del Consejo Asesor Empresarial, a suscribir el convenio en el marco de una solemne ceremonia que se realizó en el mismo establecimiento con la asistencia de autoridades parlamentarias, de Gobierno y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Claudia Bello, Generalista de Gestión de Personas de GASCO Magallanes, tras firmar el documento, dijo que este instrumento es clave para fortalecer la formación técnico profesional, "mediante el cual la empresa se compromete a asignar cupos de prácticas, exposiciones en temas como la distribución del gas, aspectos de gestión de personas y otros".

En tanto, José Alvarado, Director del establecimiento indicó que este convenio "reviste una importancia trascendental para nuestro establecimiento educacional, en especial para nuestros alumnos ya que se pueden oficializar las prácticas profesionales".


DJI_20250807120034_0097_D

GASCO MAGALLANES PRESENTA SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN ENPROTUR 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

Leer Más

En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


En doce meses se registró un ascenso de 0,8 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%).


image001
nuestrospodcast
Seminario Impacto 360 - Agosto 2025 (11)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL EXPUSO EN SEMINARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MAGALLANES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Seminario Impacto 360 - Agosto 2025 (11)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL EXPUSO EN SEMINARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
descargar

MAGALLANES REGISTRÓ UN ALZA DE 9,3% EN INGRESOS DE TRABAJADORES 50+ EN 2024

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
cesaruribe

​EL ESFUERZO DE TODA UNA VIDA EN LA FERIA: DON CÉSAR ANDRÉS URIBE BARRIL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.