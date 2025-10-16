Punta Arenas,
16 de octubre de 2025

MUNICIPIO ENTREGA RENOVADA SEDE VECINAL EN SECTOR EL PINGÜINO

​El proyecto, financiado con fondos FRIL por más de $85 millones, contempló ampliación de bodega, mejoras de accesos y nuevas luminarias.

​La Municipalidad de Punta Arenas realizó la entrega de las obras de mejoramiento de la sede vecinal del sector El Pingüino, iniciativa que busca fortalecer el uso comunitario de uno de los espacios sociales más activos del sector sur de la ciudad.

El proyecto, financiado mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), consideró una inversión superior a los $85 millones y fue ejecutado por la empresa Constructora y Comercializadora del Sur Ltda. La intervención contempló la construcción de una ampliación de bodega de 25 metros cuadrados, mejoramiento de los accesos poniente y sur, pavimentos de hormigón en ambos ingresos, instalación de luminarias en patios, reparación de rejas y portones, y la construcción de una terraza de 9 metros cuadrados en el acceso principal, entre otras obras que mejoran la funcionalidad y estética del recinto.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de este espacio dentro de la red comunitaria de la ciudad. "Esta es una de las sedes con mayor uso durante todo el año, donde conviven grupos folclóricos, adultos mayores y mujeres deportistas. Con esta obra se mejora la infraestructura y se incorpora una bodega que permite mantener los salones despejados para diversas actividades. Este es un espacio muy activo y bien gestionado por su directiva, que siempre ha impulsado proyectos con buenos resultados. Todos hemos contribuido a que esta sede siga siendo un punto de encuentro para la comunidad", señaló el jefe comunal.

Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos N°36 El Pingüino, Atilio Barría, valoró el respaldo recibido y el impacto positivo que las mejoras tendrán en la vida vecinal. "Estamos muy contentos y felices, porque esto mejora mucho nuestro entorno. Nuestra Junta de Vecinos se ve cada día mejor, y eso demuestra que como directorio nos movemos y contamos con el apoyo de nuestras autoridades. Esta nueva bodega nos permitirá mantener todo más ordenado, ya que tenemos actividades todas las semanas, con grupos folclóricos que ensayan de lunes a viernes y clases de zumba tres veces por semana", expresó el dirigente.

En tanto, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que la intervención "abarcó cerca de 25 metros cuadrados y consideró el mejoramiento de accesos, áreas verdes, iluminación y el entorno de la escultura del pingüino, símbolo de la población".

Con estas obras, la sede vecinal de El Pingüino refuerza su condición de espacio de encuentro y participación ciudadana, ofreciendo mejores condiciones para el desarrollo de actividades comunitarias, culturales y deportivas en el sector sur de Punta Arenas.

COMENZARON LOS TRABAJOS DE BACHEO GRACIAS A VENTANA DE BUEN TIEMPO

