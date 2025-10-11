IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

Una novedosa iniciativa en el contexto de la educación para adultos dentro de un recinto penal se concretó en el Colegio Andino, con un taller de artes que hizo un repaso por algunas de las más famosas obras pictóricas e incentivó a los estudiantes a hacer sus propias creaciones.

La clase fue impartida por la profesora de artes Leslie Baeriswyl Rojas, del Liceo María Behety de Menéndez. La docente inició la actividad con una dinámica de juego a partir de obras de Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh, Edvard Munch y Gustav Klimt, entre otros destacados artistas universales.

En la segunda parte del taller invitó a los estudiantes a realizar retratos de sus compañeros, trabajo en el que demostraron entusiasmo y dedicación. Los dibujos fueron expuestos y sus autores recibieron premios.

Leslie Baeriswyl comentó que la actividad “fue un encuentro humano que dejó huella en ambos lados y se transformó en una experiencia muy enriquecedora, donde el arte cumplió su función más noble, que es recordarnos nuestra humanidad compartida”.

“Esta experiencia me confirmó que el arte es un puente poderoso capaz de trascender cualquier barrera y me dejó con la certeza de que espacios como estos son necesarios y transformadores”, agregó la educadora.

El director del Colegio Andino, Jorge Figueroa, destacó la importancia de estas actividades como una forma de vincular a la comunidad con los estudiantes internos en el recinto penal.

​

