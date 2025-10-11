Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de octubre de 2025

IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

La clase fue impartida por la profesora de artes Leslie Baeriswyl Rojas. ​

20251007_105601

Una novedosa iniciativa en el contexto de la educación para adultos dentro de un recinto penal se concretó en el Colegio Andino, con un taller de artes que hizo un repaso por algunas de las más famosas obras pictóricas e incentivó a los estudiantes a hacer sus propias creaciones.

La clase fue impartida por la profesora de artes Leslie Baeriswyl Rojas, del Liceo María Behety de Menéndez. La docente inició la actividad con una dinámica de juego a partir de obras de Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh, Edvard Munch y Gustav Klimt, entre otros destacados artistas universales.

En la segunda parte del taller invitó a los estudiantes a realizar retratos de sus compañeros, trabajo en el que demostraron entusiasmo y dedicación. Los dibujos fueron expuestos y sus autores recibieron premios.

Leslie Baeriswyl comentó que la actividad “fue un encuentro humano que dejó huella en ambos lados y se transformó en una experiencia muy enriquecedora, donde el arte cumplió su función más noble, que es recordarnos nuestra humanidad compartida”.

“Esta experiencia me confirmó que el arte es un puente poderoso capaz de trascender cualquier barrera y me dejó con la certeza de que espacios como estos son necesarios y transformadores”, agregó la educadora.

El director del Colegio Andino, Jorge Figueroa, destacó la importancia de estas actividades como una forma de vincular a la comunidad con los estudiantes internos en el recinto penal.


BALANCE DE EMERGENCIAS (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ATENDIÓ 23 EMERGENCIAS POR FUERTES RACHAS DE VIENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Leer Más

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


REUNIÓN EN MOP (3)
nuestrospodcast
20251007_105601

IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
20251007_105601

IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Ignacio_Palma (1)

UNIDAD DE CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL SERPAT PRESENTÓ HERRAMIENTA LÚDICA INSPIRADA EN LEY KARIN A DELEGADA PRESIDENCIAL DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
estudiantestabsa

A PUERTO YUNGAY Y PUERTO WILLIAMS: PASAJEROS DE TABSA RECIBIRÁN ORIENTACIÓN TURÍSTICA Y DE SALUD POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales