MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INICIÓ ETAPA FINAL DE RECAMBIO A LUMINARIAS LED

La Municipalidad de Punta Arenas comenzó esta semana la última etapa del proyecto de recambio de luminarias públicas a tecnología LED, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura en toda la zona urbana antes de fin de mes. Esta fase final contempla la sustitución de 2.140 puntos de luz en el sector sur, norponiente y Archipiélago de Chiloé.

"Hoy comenzamos con un proceso que va a permitir que, en las próximas dos semanas, el 100 % de las calles de nuestra ciudad, en la parte urbana, cuente con iluminación LED", destacó el alcalde Claudio Radonich, quien agregó: "Nuestra ciudad, a fines de octubre, va a poder decir con orgullo que es 100 % LED, pero, sobre todo, que está contaminando un 40 % menos y entregando un 25 % más de luz a cada lugar, a cada calle, a cada barrio".

La ejecución de esta última etapa es financiada mediante el Programa de Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con una inversión superior a los $308 millones.

Por su parte, Cristian Loyola, encargado de Alumbrado Público del municipio, explicó: "Esto se ha venido desarrollando desde 2023, en sectores que quedaron fuera del proyecto realizado en 2015. Con esta etapa, alcanzamos el 100 % de cobertura en calles, avenidas y pasajes de la ciudad de Punta Arenas".

La autoridad comunal también destacó que Punta Arenas será una de las pocas ciudades en Chile en completar con éxito una reconversión total de su alumbrado público. "Más allá de eso, lo importante es que tendremos más luz, más seguridad y menos contaminación. Estamos cumpliendo con nuestro objetivo de ser una ciudad líder en sostenibilidad en Latinoamérica", concluyó el alcalde Radonich.

