Punta Arenas,
7 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INICIÓ ETAPA FINAL DE RECAMBIO A LUMINARIAS LED

​Con una inversión de más de $308 millones y el apoyo de Subdere, el proyecto contempla el reemplazo de 2.140 luminarias, beneficiando a más de 34 mil vecinos.

La Municipalidad de Punta Arenas comenzó esta semana la última etapa del proyecto de recambio de luminarias públicas a tecnología LED, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura en toda la zona urbana antes de fin de mes. Esta fase final contempla la sustitución de 2.140 puntos de luz en el sector sur, norponiente y Archipiélago de Chiloé.

"Hoy comenzamos con un proceso que va a permitir que, en las próximas dos semanas, el 100 % de las calles de nuestra ciudad, en la parte urbana, cuente con iluminación LED", destacó el alcalde Claudio Radonich, quien agregó: "Nuestra ciudad, a fines de octubre, va a poder decir con orgullo que es 100 % LED, pero, sobre todo, que está contaminando un 40 % menos y entregando un 25 % más de luz a cada lugar, a cada calle, a cada barrio".

La ejecución de esta última etapa es financiada mediante el Programa de Mejoramiento de Barrios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), con una inversión superior a los $308 millones.

Por su parte, Cristian Loyola, encargado de Alumbrado Público del municipio, explicó: "Esto se ha venido desarrollando desde 2023, en sectores que quedaron fuera del proyecto realizado en 2015. Con esta etapa, alcanzamos el 100 % de cobertura en calles, avenidas y pasajes de la ciudad de Punta Arenas".

La autoridad comunal también destacó que Punta Arenas será una de las pocas ciudades en Chile en completar con éxito una reconversión total de su alumbrado público. "Más allá de eso, lo importante es que tendremos más luz, más seguridad y menos contaminación. Estamos cumpliendo con nuestro objetivo de ser una ciudad líder en sostenibilidad en Latinoamérica", concluyó el alcalde Radonich.


PLAN NACIONAL DE LICEOS EMBLEMÁTICOS INCORPORA AL LICEO LUIS ALBERTO BARRERA

DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES RESULTARON HERIDOS TRAS DETENER A CONDUCTOR BAJO LOS EFECTOS DE DROGAS

​La Municipalidad de Punta Arenas anunció querella por agresión a personal de Seguridad Pública durante operativo en el sector sur.

​La Municipalidad de Punta Arenas anunció querella por agresión a personal de Seguridad Pública durante operativo en el sector sur.

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INICIÓ ETAPA FINAL DE RECAMBIO A LUMINARIAS LED

enapssm

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES Y ENAP LANZAN CAMPAÑA “SÚMATE CON ENERGÍA POR LA PREVENCIÓN” PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO

Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

Yo no canto por cantar - Foto 4

“YO NO CANTO POR CANTAR”: SENSIBLE DOCUMENTAL SOBRE PREMIADA CANTORA CAMPESINA LLEGA A SALAS DE TODO CHILE

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas