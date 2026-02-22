SUPREMA REVISA DESAFUERO DE DIPUTADO LAVÍN ACUSADO DE FRAUDE, FALSIFICACIÓN, Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Este lunes a partir de las 14:00 hrs, la Corte de Apelaciones revisará el pedido de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, en una audiencia clave que podría marcar un nuevo giro en el caso que también involucra a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

El abogado querellante y representante del municipio, José Pedro Silva, valoró el avance del proceso y señaló que esperan la confirmación del desafuero por parte de la corte.

Además, esto permitiría que, de considerarlo necesario, la Fiscalía lo formalice y eventualmente solicite medidas cautelares en su contra, por lo que confían en que la Corte Suprema ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones, el que fue “bastante contundente” en contra del diputado.

Desde la defensa del parlamentario, en tanto, no quisieron entregar declaraciones hasta el día lunes en la tarde, cuando se conozca el dictamen del tribunal.

Por su parte, el abogado especialista en material penal, Eduardo Saavedra, explicó que el desafuero es un procedimiento que no declara culpable a un diputado, sino que simplemente permite que pueda ser investigado y formalizado como cualquier ciudadano. Además, agregó que, los ministros se formaron la convicción de que el diputado podía ser participe de los delitos de financiamiento irregular.

Así, todo queda ahora a la espera de la resolución del lunes, que definirá si el diputado podrá ser formalizado en esta causa.

El desafuero, es una medida que busca quitar la inmunidad parlamentaria a Lavín para que la Fiscalía pueda formalizarlo en el marco de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú, que incluyen los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios.

