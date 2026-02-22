Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de febrero de 2026

SUPREMA REVISA DESAFUERO DE DIPUTADO LAVÍN ACUSADO DE FRAUDE, FALSIFICACIÓN, Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Este lunes a partir de las 14:00 hrs. ​

lavin-barriga-750x400

Este lunes a partir de las 14:00 hrs, la Corte de Apelaciones revisará el pedido de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, en una audiencia clave que podría marcar un nuevo giro en el caso que también involucra a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

El abogado querellante y representante del municipio, José Pedro Silva, valoró el avance del proceso y señaló que esperan la confirmación del desafuero por parte de la corte.

Además, esto permitiría que, de considerarlo necesario, la Fiscalía lo formalice y eventualmente solicite medidas cautelares en su contra, por lo que confían en que la Corte Suprema ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones, el que fue “bastante contundente” en contra del diputado.

Desde la defensa del parlamentario, en tanto, no quisieron entregar declaraciones hasta el día lunes en la tarde, cuando se conozca el dictamen del tribunal.

Por su parte, el abogado especialista en material penal, Eduardo Saavedra, explicó que el desafuero es un procedimiento que no declara culpable a un diputado, sino que simplemente permite que pueda ser investigado y formalizado como cualquier ciudadano. Además, agregó que, los ministros se formaron la convicción de que el diputado podía ser participe de los delitos de financiamiento irregular.

Así, todo queda ahora a la espera de la resolución del lunes, que definirá si el diputado podrá ser formalizado en esta causa.

El desafuero, es una medida que busca quitar la inmunidad parlamentaria a Lavín para que la Fiscalía pueda formalizarlo en el marco de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú, que incluyen los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios.

BiobioChile

WhatsApp Image 2025-11-30 at 11

SENADOR KUSANOVIC Y DIPUTADO MATHESON SOSTUVIERON REUNIÓN CON EJECUTIVOS DE LÍNEA AÉREA LATAM PARA ABORDAR SITUACIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MÁS DE 9 MIL KILOS DE RESIDUOS FUERON RETIRADOS EN LIMPIEZA COMUNITARIA EN SAN JUAN

Leer Más

La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


LL2
nuestrospodcast
1

TURISTA DE EEUU NO PUEDE SALIR DE CHILE HASTA QUE PAGUE MULTA POR MANIPULAR FUEGO EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
lavin-barriga-750x400

SUPREMA REVISA DESAFUERO DE DIPUTADO LAVÍN ACUSADO DE FRAUDE, FALSIFICACIÓN, Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cera

COLUMNA DE OPINIÓN |CERA, LA PELIGROSA DROGA QUE COMIENZA A MASIFICARSE

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
joanet

COLUMNA DE OPINIÓN | ¿APTO PARA LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD?

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250