DIPUTADO MATHESON Y LEY DE PRESUPUESTO: "EL ESTILO GRAU HACE DIFICIL LLEGAR A ACUERDOS"

Luego que la Comisión Mixta de Presupuesto rechazara casi todas las partidas del proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026, el diputado Christian Matheson coincidió con el resultado de las votaciones, que obligará al gobierno a renegociar las condiciones de lo que es la ley más importante del país y que permite el correcto funcionamiento del Estado, como así también de diversas políticas públicas.

Ante dicho resultado, el legislador lamentó que se haya "llegado a este punto, pues demuestra la poca transparencia en materia de finanzas públicas de esta administración, que no sólo ha sido incapaz de cumplir varios compromisos adquiridos el año pasado, sino que ahora tampoco tiene la capacidad de explicar y transparentar las cifras del gasto público".

Para Matheson, el rechazo a 29 partidas y el articulado de la Ley de Presupuesto 2026, tiene un sólo responsable: el ministro de Hacienda Nicolás Grau.

"Desafortunadamente, el ministro Grau ha sido obstinado y terco al momento de dar explicaciones respecto a las legítimas dudas que como oposición tenemos de la Ley de Presupuesto", apuntó el parlamentario magallánico, junto con subrayar que el actuar del secretario de Estado "no dista mucho de cómo fue su gestión como titular de Economía, donde demostró una y otra vez, muchas falencias e inconsistencias en el cargo, especialmente dando opiniones poco coherente y alejadas de la realidad, como también demorando excesivamente la tramitación del proyecto de perisología por su obstinada y poco sensata posición, o en el manejo de las crisis de Huachipato y en la tramitación de la ley de Pesca".

"Ahora el gobierno tendrá un par de semanas para reajustar su propuesta e incorporar medidas que vayan en línea de tener un adecuado gastó público y disminuir el déficit estructural. La discusión se retomará el 17 de noviembre en la Cámara, por lo que hay tiempo más que suficiente para hacer las modificaciones que sean necesarias, aunque la conducta del ministro Grau, que nos hace recordar al frenteamplismo intransigente, hace difícil que se esperen muchos cambios y hace imposible llegar a acuerdos", cerró el diputado Matheson.

​

