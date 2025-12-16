Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

NUEVO SISTEMA DE COBRO DIFERENCIADO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​La iniciativa se enmarca en una estrategia de gestión sostenible, en concordancia con estándares internacionales aplicados en parques nacionales de alta demanda turística.

torres-del-paine-evacuacion

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informa la implementación de un nuevo sistema de cobro diferenciado, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 en el Parque Nacional Torres del Paine.


Esta medida, comunicada a los representantes del turismo regional y nacional, responde a la necesidad de estructurar y regular la creciente demanda turística, seguir fortaleciendo la seguridad de los visitantes y la sustentabilidad del parque. El nuevo sistema forma parte de una estrategia integral de gestión de visitantes, alineada con prácticas aplicadas en parques nacionales a nivel internacional que enfrentan desafíos similares, como la sobredemanda y la exposición a riesgos naturales.


La planificación establece una compra de entradas por tramos específicos, diferenciados según los siguientes recorridos: Full day, Base Torres, Circuito "W" y Circuito Macizo Paine. Esto permitirá a cada visitante adquirir un ticket acorde a su itinerario, optimizando el flujo de personas y fortaleciendo el control operativo y de seguridad al interior del Parque. Adicionalmente, estas modificaciones permitirán contar con una mayor trazabilidad de las y los visitantes, aspecto imprescindible para fortalecer la seguridad en el Parque, especialmente ante emergencias, cambios de condiciones y necesidades de respuesta o coordinación en terreno.


Como institución administradora, CONAF realiza anualmente una revisión de tarifas y procedimientos de ingreso, con el objetivo de mejorar continuamente la experiencia turística y la conservación del patrimonio natural. Estas medidas son planificadas con antelación como parte de una regulación necesaria para el cuidado del parque y del destino.


En el marco de esta implementación, la institución realizó una reunión informativa con más de 100 asistentes, entre autoridades locales y prestadores de servicios turísticos regionales, instancia en la que se plantearon dudas sobre la nueva estructura tarifaria. En la ocasión, también se explicó a las y los participantes un procedimiento para la obtención de beneficios de rebaja de tarifas, destinado a prestadores de servicios, con el objetivo de que la entrada en vigencia de la nueva estructura tarifaria no afecte eventuales impactos en paquetes turísticos que ya han sido vendidos a la fecha.


Estos beneficios se han dispuesto hasta el 30 de abril de 2026. Asimismo, se informa que se encuentra abierto un proceso de consulta para aclarar eventuales dudas respecto del beneficio y su aplicación.


El nuevo sistema de tickets, disponible a través de la plataforma www.pasesparques.cl, refuerza nuestro compromiso con un turismo ordenado, seguro y sostenible, dando una señal clara de que avanzamos en la regulación y puesta en valor de este patrimonio natural.


Hasta la fecha, el Parque Nacional Torres del Paine permanece abierto, con excepción del acceso al circuito Macizo Paine.


torres-del-paine-evacuacion

