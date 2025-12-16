NUEVO SISTEMA DE COBRO DIFERENCIADO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informa la implementación de un nuevo sistema de cobro diferenciado, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 en el Parque Nacional Torres del Paine.

​



Esta medida, comunicada a los representantes del turismo regional y nacional, responde a la necesidad de estructurar y regular la creciente demanda turística, seguir fortaleciendo la seguridad de los visitantes y la sustentabilidad del parque. El nuevo sistema forma parte de una estrategia integral de gestión de visitantes, alineada con prácticas aplicadas en parques nacionales a nivel internacional que enfrentan desafíos similares, como la sobredemanda y la exposición a riesgos naturales.

​



La planificación establece una compra de entradas por tramos específicos, diferenciados según los siguientes recorridos: Full day, Base Torres, Circuito "W" y Circuito Macizo Paine. Esto permitirá a cada visitante adquirir un ticket acorde a su itinerario, optimizando el flujo de personas y fortaleciendo el control operativo y de seguridad al interior del Parque. Adicionalmente, estas modificaciones permitirán contar con una mayor trazabilidad de las y los visitantes, aspecto imprescindible para fortalecer la seguridad en el Parque, especialmente ante emergencias, cambios de condiciones y necesidades de respuesta o coordinación en terreno.

​



Como institución administradora, CONAF realiza anualmente una revisión de tarifas y procedimientos de ingreso, con el objetivo de mejorar continuamente la experiencia turística y la conservación del patrimonio natural. Estas medidas son planificadas con antelación como parte de una regulación necesaria para el cuidado del parque y del destino.

​



En el marco de esta implementación, la institución realizó una reunión informativa con más de 100 asistentes, entre autoridades locales y prestadores de servicios turísticos regionales, instancia en la que se plantearon dudas sobre la nueva estructura tarifaria. En la ocasión, también se explicó a las y los participantes un procedimiento para la obtención de beneficios de rebaja de tarifas, destinado a prestadores de servicios, con el objetivo de que la entrada en vigencia de la nueva estructura tarifaria no afecte eventuales impactos en paquetes turísticos que ya han sido vendidos a la fecha.

​



Estos beneficios se han dispuesto hasta el 30 de abril de 2026. Asimismo, se informa que se encuentra abierto un proceso de consulta para aclarar eventuales dudas respecto del beneficio y su aplicación.

​



El nuevo sistema de tickets, disponible a través de la plataforma www.pasesparques.cl, refuerza nuestro compromiso con un turismo ordenado, seguro y sostenible, dando una señal clara de que avanzamos en la regulación y puesta en valor de este patrimonio natural.

​



Hasta la fecha, el Parque Nacional Torres del Paine permanece abierto, con excepción del acceso al circuito Macizo Paine.

​

