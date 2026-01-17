Punta Arenas,
17 de enero de 2026

SENADO DESPACHA A LEY EL PROYECTO CHILE CUIDA Y CREA EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS

​La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Sala del Senado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, incorporando el cuidado como un nuevo pilar de la protección social en Chile.

sala-1-senado-sistema cuidados

Por unanimidad, la Sala del Senado de Chile despachó a Ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, finalizando así su tramitación legislativa tras la aprobación del informe de la comisión mixta.

Se trata de una reforma estructural de carácter histórico, que reconoce el cuidado como el cuarto pilar de la protección social, junto a salud, educación y seguridad social. La nueva ley consagra el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, estableciendo además el deber del Estado de garantizar progresivamente una oferta suficiente de apoyos y cuidados a lo largo del ciclo de vida, especialmente para personas en situación de dependencia.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que esta ley permite que el cuidado deje de ser una tarea invisible y exclusivamente individual, avanzando hacia una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado. En la misma línea, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró el rol histórico de las cuidadoras en visibilizar una labor que por décadas recayó de forma desproporcionada sobre las mujeres.

El nuevo sistema será coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de una Secretaría de Apoyos y Cuidados, y articulará programas existentes como la Red Local de Apoyos y Cuidados, avanzando hacia una cobertura universal por grado de dependencia. Con este despacho, Chile se suma al grupo de países que reconocen el cuidado como un derecho social, quedando ahora el proyecto a la espera de su promulgación por parte del Presidente de la República.


Feria_libre

SENADO APRUEBA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FERIAS LIBRES Y QUEDA A PASOS DE SER LEY

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1
dinero

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Pinguino de Humbolt

TODOS PUEDEN VOTAR: PINGÜINO DE HUMBOLDT PODRÍA SER DECLARADO MONUMENTO NATURAL

jaimecosme

JAIME COSME ORMEÑO DESTACA AVANCES PARA LA PESCA ARTESANAL DURANTE EL 2025 Y LLAMA A MANTENER APOYO INSTITUCIONAL EN MAGALLANES PARA EL SECTOR