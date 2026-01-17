SENADO DESPACHA A LEY EL PROYECTO CHILE CUIDA Y CREA EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS

Por unanimidad, la Sala del Senado de Chile despachó a Ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, finalizando así su tramitación legislativa tras la aprobación del informe de la comisión mixta.

Se trata de una reforma estructural de carácter histórico, que reconoce el cuidado como el cuarto pilar de la protección social, junto a salud, educación y seguridad social. La nueva ley consagra el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, estableciendo además el deber del Estado de garantizar progresivamente una oferta suficiente de apoyos y cuidados a lo largo del ciclo de vida, especialmente para personas en situación de dependencia.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que esta ley permite que el cuidado deje de ser una tarea invisible y exclusivamente individual, avanzando hacia una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado. En la misma línea, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró el rol histórico de las cuidadoras en visibilizar una labor que por décadas recayó de forma desproporcionada sobre las mujeres.

El nuevo sistema será coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de una Secretaría de Apoyos y Cuidados, y articulará programas existentes como la Red Local de Apoyos y Cuidados, avanzando hacia una cobertura universal por grado de dependencia. Con este despacho, Chile se suma al grupo de países que reconocen el cuidado como un derecho social, quedando ahora el proyecto a la espera de su promulgación por parte del Presidente de la República.

