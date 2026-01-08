Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de enero de 2026

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE PROPONE CAMBIOS A LA LEGÍTIMA DEFENSA

​La moción presentada por la bancada republicana fija una excepción para aplicar prisión preventiva a personas que repelen un robo con fuerza, mientras se investigan los hechos.

senadochile

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que propone cambios a la legítima defensa y que fija una excepción para aplicar prisión preventiva a personas que repelan un robo con fuerza mientras se investigan los hechos. La moción fue remitida al Senado para su segundo trámite.

El proyecto presentado por diputados de la bancada republicana buscaba modificar diversas normas en materia de legítima defensa, para hacerse cargo de “una agresión ilegítima actual e inminente”. Para lo anterior, permitía quedar exentos de responsabilidad penal por el uso de armas de fuego debidamente inscritas.

No obstante, por su paso en segundo informe por la Comisión de Constitución se rechazó esta línea de normas, lo cual ratificó la Sala por 122 votos en contra y ocho abstenciones. Pero en reemplazo, la Cámara respaldó por 70 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, fijar una excepción en el Código Procesal Penal en relación a la aplicación de prisión preventiva. Así, dispone que esta no se podrá decretar para la persona que hubiere repelido un robo con escalamiento. Es decir, un robo con fuerza a partir del ingreso al lugar habitado por un forado, rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas o ventanas.

Derecho a defensa y sin sustento jurídico

En la discusión en Sala, a favor del proyecto intervinieron los diputados Miguel Ángel Becker, Cristián Araya, Hotuiti Teao, Bernardo Berger, Daniel Lilayu, Chiara Barchiesi, Luis Sánchez y Andrés Longton, entre otros. Todos manifestaron que el derecho a defenderse es parte inherente de la justicia y en ningún caso un privilegio.

Asimismo, manifestaron que hoy el Estado no garantiza la seguridad y que las familias tienen derecho a defenderse frente al aumento de hechos delictuales. Por lo mismo, el proyecto buscar otorgar garantías a las víctimas y que estas no deban enfrentar un castigo por defender su hogar, como ha ocurrido en algunos casos.

En tanto, entre los detractores del proyecto expusieron los parlamentarios Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Lorena Pizarro y Marcela Riquelme, entre otros, y sostuvieron que la propuesta legal no tendría sustento ni viabilidad jurídica ya que el supuesto está contenido en la ley vigente que regula le legítima defensa privilegiada. Además, rompería criterios de procedimiento.

A su vez, se postuló que no existen pruebas respecto a que permitir el uso de armas para defenderse o tomar la justicia por su mano sea un camino eficaz para reducir la delincuencia.

Fuente: latercera.com 



directorsbap

DIRECTOR DEL SBAP: “SI HAY CONCESIONES DE SALMÓN EN PARQUES NACIONALES, VAN CAMINO DE RETIRO”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
natalesvertedero

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
senadochile

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE PROPONE CAMBIOS A LA LEGÍTIMA DEFENSA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
sebastián huepe, puntaje nacional M1

TRES DE LOS PUNTAJES NACIONALES DE MAGALLANES CONVERSARON SOBRE SU PREPARACIÓN, EL APOYO DE SUS COLEGIOS Y SU FUTURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ernestoparedes

“1978: MEMORIAS CON HISTORIAS DE SUS PROTAGONISTAS” CASI AGOTA SU SEGUNDA EDICIÓN Y LOGRA PROYECCIÓN INTERNACIONAL