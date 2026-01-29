UNA NUEVA LUZ PARA NATALES: GOBERNADORA (S) Y ALCALDESA FIRMAN CONVENIO PARA RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS

Tuvieron que pasar 15 años para que finalmente el trabajo lumínico y colaborativo entre la municipalidad y el Gobierno Regional se viera en las calles: el martes, la Gobernadora subrogante de Magallanes y de la Antártica Chilena, Hina Carabantes; la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga; y Claudio Soto, representante legal de la empresa Surcos, firmaron el convenio de colaboración y el acta de entrega de terreno para la reposición de 3.220 luminarias de la capital provincial de Última Esperanza.

Los primeros acercamientos para la materialización de este proyecto ocurrieron en 2011: el diagnóstico de entonces, que se mantuvo inalterable hasta la fecha, era que las luces que iluminan la comuna, de sodio, se encuentran obsoletas del punto de vista técnico y urbanístico. Para ello se propuso un recambio por unas de material led, que podrían permitir un ahorro en las cuentas de electricidad de la municipalidad de hasta un 30%.

El proyecto, financiado por el Gobierno Regional, alcanza un monto total de $690.742.226. Surcos tiene un plazo de 240 días (a contar del 27 de enero) para su ejecución. La municipalidad y el Gobierno Regional brindarán asistencia técnica, administrativa y operativa.

Tras las firmas, la Gobernadora (s) Carabantes destacó que con esto “consolidamos un trabajo colaborativo y una relación que siempre esperamos con todos los municipios”.

Asimismo, reconoció que “esto nos va a permitir solucionar un antiguo problema, que viene hace tiempo, y fundamentalmente con esta colaboración se nos indicará los lugares prioritarios del recambio de luminarias (…) En tercer lugar, a partir de este contrato para la municipalidad hay algo de eficiencia, que es importante relevarlo”.

Por su parte, la alcaldesa Mayorga hizo un diagnóstico sobre los albores de su administración: “Estábamos con muchos problemas a nuestra llegada, porque hay sectores que hoy en día todavía están a oscuras. Este proyecto va a venir a mejorar, sin duda, la calidad de vida y la sensación de seguridad (de los vecinos)”.

Añadió, además, que la iniciativa considera la renovación en sectores urbanos y periurbanos, e incluye a Huertos Familiares, Puerto Bories y otras poblaciones.

“Por fin vio la luz este proyecto. Estamos agradecidos del Gobierno Regional también, por la consideración de este trabajo colaborativo”, cerró la autoridad municipal.

Soto, de Surcos, adelantó que la primera parte del trabajo será “el levantamiento de la información en terreno, que se hace en conjunto con la gente del Gobierno Regional, del municipio y con profesionales nuestros. Eso nos dará una carta de navegación de dónde intervenir”. Según las proyecciones de la empresa, y pese al plazo de 240 días, podría estar concluido el trabajo en abril.

Las luminarias viales son para alumbrado vehicular y peatonal, tipo P1 y P2. La temperatura es de 2.700 Kelvin que, según Víctor Herrera, profesional de la división de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, “no es tan blanco, sino que tiende más al amarillo, por un cambio de normativa del ministerio de Medio Ambiente, por la contaminación lumínica”.

Además de las luces, también están considerados recambios de tableros, cableados, fotoceldas y elementos de control.

​



​



​



​

