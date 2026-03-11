Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD EN MAGALLANES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO

Buenos días región.

El seremi del Ministerio de Obras Públicas en Magallanes, José Luis Hernández, realizó un balance de la gestión del MOP en la región durante el gobierno del presidente Gabriel Boric Font, abordando diversos avances y proyectos estratégicos en materia de infraestructura y conectividad.

La autoridad regional participó la mañana de este martes en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que dio a conocer los principales hitos de la cartera en Magallanes, destacando inversiones en infraestructura aeroportuaria y portuaria, además de iniciativas destinadas a fortalecer el desarrollo regional.

Durante la conversación, Hernández abordó el convenio de programación suscrito entre el Gobierno regional y la Empresa Portuaria Austral, el cual busca fortalecer la infraestructura portuaria y potenciar la conectividad marítima en distintos puntos del territorio.

Asimismo, el seremi relevó las obras vinculadas a infraestructura habilitante en diversas zonas de la región, las que permitirán respaldar el desarrollo de nuevas industrias estratégicas como el hidrógeno verde y otras apuestas productivas para Magallanes.

En materia de conectividad, también se refirió a los avances en mejoramiento de rutas y pavimentación, especialmente en tramos ubicados en pasos fronterizos, además de proyectos de reposición de puentes que forman parte de la red vial regional.

Otro de los puntos destacados fue la política especial de zonas extremas, que establece una hoja de ruta de inversión a diez años para Magallanes mediante una cartera de proyectos orientados a fortalecer la infraestructura pública y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

En este contexto, Hernández también subrayó la importancia del convenio de programación suscrito entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas, el más grande firmado a nivel nacional entre ambas instituciones, permitiendo proyectar una inversión significativa para el desarrollo de distintas obras de infraestructura en el territorio.



ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

Leer Más

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

seremimop

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD EN MAGALLANES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO

LSB1

DUPLA DEL LICEO SARA BRAUN SE CORONAN CAMPEONAS DE LA COPA "MUJERES CON VOZ"

Papa León XIV

PAPA LEÓN XIV LLAMA A UN CESE AL FUEGO EN MEDIO ORIENTE TRAS ESCALADA DEL CONFLICTO CON IRÁN

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA