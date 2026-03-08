Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

KAST ABORDA SITUACIÓN DE CUBA Y VENEZUELA TRAS DIÁLOGO CON TRUMP EN MIAMI

​El presidente electo de Chile sostuvo un breve intercambio con el mandatario estadounidense en Miami, donde también abordó la situación de Venezuela y la seguridad regional.

José Antonio Kast y Donald Trump

En el marco de la cumbre internacional “Shield of the Americas”, realizada en Miami, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, participó en un encuentro con líderes del continente encabezado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La cita reunió a autoridades de cerca de una docena de países para analizar estrategias de cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico en la región.

Durante su intervención, Kast planteó la necesidad de fortalecer la coordinación internacional para enfrentar el avance de las bandas criminales transnacionales. Según explicó, combatir el crimen organizado de manera aislada puede terminar fortaleciendo a estos grupos en países vecinos, lo que finalmente repercute en la seguridad de toda la región.

El presidente electo también se refirió a la situación de Venezuela, señalando que durante su conversación con Trump agradeció las acciones recientes vinculadas a ese país y planteó que la crisis política ha generado efectos directos en materia migratoria y de seguridad. En ese contexto, recordó el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile como un caso que, a su juicio, evidencia la expansión de organizaciones criminales vinculadas al régimen venezolano.

Además, Kast indicó que aprovechó la instancia para abordar la situación política en Cuba. “Le planteé que había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad”, afirmó, agregando que la comunidad internacional debe reconocer el sufrimiento que, según sus palabras, vive el pueblo cubano desde hace más de seis décadas.

La participación del mandatario electo en la cumbre forma parte de su agenda internacional previa a asumir la presidencia y se enmarca en un encuentro convocado por Trump para coordinar acciones regionales frente al narcotráfico, la migración irregular y otros desafíos de seguridad en el continente.

Fuente: Radio ADN 


VIVIENDA Y ESTÁNDAR HABITACIONAL MARCAN REUNIÓN ENTRE RADONICH Y FUTURO MINISTRO IVÁN PODUJE

Noticias
Relacionadas
PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diligencias en el lugar del hallazgo ocurrido en la intersección de calles Zenteno con Gabriela Mistral.

​Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diligencias en el lugar del hallazgo ocurrido en la intersección de calles Zenteno con Gabriela Mistral.

Punta Arenas goleó a Santiago Morning

PUNTA ARENAS FUTSAL GOLEÓ 6-0 A SANTIAGO MORNING EN EL INICIO DEL CAMPEONATO 2026

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | JESÚS Y LAS MUJERES

Fonapi 2026

SENADIS LANZA FONDO DE $1.580 MILLONES PARA POTENCIAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD