KAST ABORDA SITUACIÓN DE CUBA Y VENEZUELA TRAS DIÁLOGO CON TRUMP EN MIAMI

En el marco de la cumbre internacional “Shield of the Americas”, realizada en Miami, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, participó en un encuentro con líderes del continente encabezado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La cita reunió a autoridades de cerca de una docena de países para analizar estrategias de cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico en la región.

Durante su intervención, Kast planteó la necesidad de fortalecer la coordinación internacional para enfrentar el avance de las bandas criminales transnacionales. Según explicó, combatir el crimen organizado de manera aislada puede terminar fortaleciendo a estos grupos en países vecinos, lo que finalmente repercute en la seguridad de toda la región.

El presidente electo también se refirió a la situación de Venezuela, señalando que durante su conversación con Trump agradeció las acciones recientes vinculadas a ese país y planteó que la crisis política ha generado efectos directos en materia migratoria y de seguridad. En ese contexto, recordó el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile como un caso que, a su juicio, evidencia la expansión de organizaciones criminales vinculadas al régimen venezolano.

Además, Kast indicó que aprovechó la instancia para abordar la situación política en Cuba. “Le planteé que había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad”, afirmó, agregando que la comunidad internacional debe reconocer el sufrimiento que, según sus palabras, vive el pueblo cubano desde hace más de seis décadas.

La participación del mandatario electo en la cumbre forma parte de su agenda internacional previa a asumir la presidencia y se enmarca en un encuentro convocado por Trump para coordinar acciones regionales frente al narcotráfico, la migración irregular y otros desafíos de seguridad en el continente.



Fuente: Radio ADN

