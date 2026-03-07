45 FAMILIAS DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN LAS LLAVES DE SUS NUEVAS VIVIENDAS EN EL CONJUNTO ALTOS DE CABO DE HORNOS

En Puerto Williams, 45 familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en el conjunto habitacional Altos de Cabo de Hornos, iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.

Con esta entrega, el Minvu alcanza 42 proyectos ejecutados en la Región de Magallanes, sumando 4.216 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que ha permitido avanzar en la reducción del déficit habitacional y en el acceso a soluciones habitacionales para familias de distintos territorios de la región.

El conjunto habitacional contempla 45 viviendas individuales de aproximadamente 65 metros cuadrados, con proyección de ampliación hasta cerca de 72 metros cuadrados. Cada casa cuenta con dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, además de terminaciones con piso flotante en espacios principales y cerámica en zonas húmedas.

Las viviendas incorporan además soluciones constructivas adaptadas al clima de la Isla Navarino, como leñera exterior, chiflonera y ventanas termopanel, elementos que permiten mejorar la aislación térmica y el confort para las familias que habitan en este territorio austral.

El proyecto fue financiado mediante subsidios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) del Minvu, junto con aportes del Gobierno Regional y el ahorro de las familias beneficiarias. La iniciativa fue ejecutada por la Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral, con una inversión total cercana a 7.200 millones de pesos.

Las viviendas están destinadas a familias de la agrupación “Sueños de Cabo de Hornos”, organización formada en 2013 e integrada por 45 familias, con una importante participación femenina y presencia de personas con ascendencia Mapuche, Yagán, Kawéskar y Diaguita, reflejando la diversidad cultural presente en la comuna de Cabo de Hornos.