6 de marzo de 2026

SERVIU INFORMA PROGRAMACIÓN PARA FINALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA BULNES

​Tramos entre Sarmiento, Maipú y Angamos proyectan su apertura al tránsito para fines de marzo, mientras que el sector entre Angamos y Rómulo Correa se habilitará hacia fines de abril.

Tras una reunión de coordinación con el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) definió la programación de los trabajos que permitirán finalizar las obras de pavimentación que actualmente se ejecutan en la avenida Bulnes, en el marco del proyecto de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia.

 

Las intervenciones se concentran actualmente en el tramo comprendido entre las calles Sarmiento, Maipú y Angamos, donde se desarrollan labores de reposición de la calzada y trabajos asociados a la estructura vial. De acuerdo con la planificación técnica del contrato, estos sectores proyectan su apertura al tránsito hacia fines de marzo de 2026.

 

El director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que la coordinación con el municipio ha sido clave para ordenar las etapas finales de la obra. “Durante los últimos días sostuvimos una reunión con el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas para revisar la programación de los trabajos y definir plazos que permitan avanzar con seguridad y reducir las molestias para la comunidad. Nuestro objetivo es habilitar los primeros tramos hacia fines de marzo, manteniendo siempre condiciones seguras para peatones y conductores”, señaló.

 

En paralelo, las obras continuarán avanzando en el tramo de avenida Bulnes comprendido entre Angamos y Rómulo Correa, cuya habilitación completa se proyecta para fines de abril, de acuerdo con la programación técnica vigente.

 

Al respecto, González destacó que “se trata de una intervención mayor, que no sólo considera reparaciones superficiales, sino la reposición completa de la estructura de la calzada, lo que permitirá contar con una vía más resistente y segura para el tránsito diario en este importante eje de la ciudad”.

 

Respecto de los trabajos programados para calle Chiloé, se informa que la próxima semana se iniciarán obras menores de reposición de paños en el tramo Angamos-Maipú, en zonas focalizadas, lo que permitirá minimizar la congestión vehicular, considerando que en dicha vía solo se contemplan cierres parciales de calzada.

 

El director (s) del SERVIU Magallanes reiteró el llamado a la comprensión y al autocuidado de conductores y peatones, especialmente ante el inicio masivo de clases en la comuna, recordando que la información sobre desvíos y nuevas etapas de trabajo será comunicada oportunamente a la comunidad.

 

“Sabemos que estas obras generan incomodidades temporales, especialmente en un período en que se retoman con fuerza las actividades en la ciudad. Por eso queremos reforzar el llamado a la paciencia, a planificar los traslados y a conducir con precaución mientras avanzamos en la mejora de nuestras vías”, finalizó.

 

El proyecto contempla una inversión total de 3.978 millones de pesos y considera la reposición de 14 tramos previamente definidos desde el diseño de la iniciativa, junto con la intervención adicional de 5 mil metros cuadrados que permitirán responder a requerimientos técnicos levantados en coordinación con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas.

 

Las obras están a cargo de la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas Ltda. y consideran un plazo de ejecución de 420 días, con término estimado en marzo de 2027. El proyecto contempla la reposición completa del paquete estructural de las calzadas, incluyendo base y hormigón de 18 centímetros de espesor, lo que permitirá una mayor durabilidad de las vías intervenidas.

MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

