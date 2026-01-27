CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

Con el objetivo de reforzar la prevención del delito y aumentar la sensación de seguridad en la comunidad, Carabineros de Chile desarrolló una ronda extraordinaria de control y fiscalización en distintos puntos de la comuna de Punta Arenas, entre los días viernes 23 y lunes 26 de enero.

El servicio fue ejecutado por personal de la Sección Centauro de la Prefectura Magallanes, la 5ª Comisaría de Control de Orden Público, OS9 y la SIP de la 1ª Comisaría Punta Arenas, abarcando controles de identidad, fiscalizaciones vehiculares y supervisión de locales comerciales, especialmente aquellos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas.

Durante el despliegue preventivo se realizaron 817 controles, de los cuales 454 correspondieron a controles de identidad y 332 a controles vehiculares. Como resultado de estas acciones, se registraron tres personas detenidas: una por conducción bajo la influencia de drogas o estupefacientes y dos por mantener órdenes judiciales vigentes.

Asimismo, se cursaron 82 infracciones, principalmente asociadas a la Ley de Tránsito, y se retiraron nueve vehículos de circulación, contribuyendo a la seguridad vial y a la prevención de accidentes. En total, el operativo permitió concretar 902 procedimientos, reafirmando el compromiso de Carabineros con la seguridad y el bienestar de los vecinos de la capital regional.