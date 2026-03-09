LAGUNA BLANCA CORONA A LOS PRIMEROS CAMPEONES DEL RALLY ÚLTIMA ESPERANZA 2026

Una jornada de deporte y competencia se vivió este fin de semana en la Comuna de Laguna Blanca con la realización de la primera fecha del Campeonato Rally Última Esperanza 2026, evento que reunió a binomios de diversos puntos de la Patagonia, marcando el inicio de un calendario que continuará en Puerto Natales en mayo y culminará en Torres del Paine en octubre.

La máxima autoridad comunal, el Alcalde Fernando Ojeda González, se mostró satisfecho con el desarrollo de la actividad en la zona. "Se vivió una linda jornada en el inicio del campeonato de la agrupación de automovilismo de Última Esperanza. Fue la primera fecha de tres, con un buen marco de público y, afortunadamente, sin accidentes que lamentar.

Una jornada redonda para el rally magallánico".



Por su parte, Alejandro Hernández, director del Rally Última Esperanza, destacó el desafío de poner en marcha la temporada. "Estamos muy contentos. Arrancar el año en marzo siempre cuesta, pero tuvimos 15 máquinas en competencia, lo cual es un parque importante". A pesar de un retraso de una hora por neblina matutina, Hernández valoró el apoyo municipal, señalando, "el alcalde y el municipio se pasaron; estamos muy agradecidos por la invitación a correr en estos caminos".



Cuadro de Honor: Resultados Oficiales





Tras completar las pruebas especiales en los sectores de Las Nieves y Estancia Puro Chile, los ganadores por categoría fueron los siguientes:





Categoría F



1. Jorge Guic – Ivan Barticevic



Categoría N2



1. Fernando Soto – Camilo Ulloa

2. Iván Alvarado – Lorena Bravo

3. Matías Carabantes – Daniel Gómez



Categoría N1



1. Matías Barría – Miguel Chávez

2. Sebastián González – Juan José Vásquez

3. Sandro Goich – Davor Goich



Impresiones desde la ruta



La competencia fue arduamente disputada en los sectores de Las Nieves y Estancia Puro Chile. Cristian Domke, piloto de la categoría N2, resaltó el nivel de la ruta: "Terminamos las etapas muy contentos y con buenas sensaciones para la próxima fecha; los caminos estaban impecables, así que feliz".



Desde el norte del país (Osorno), el piloto Bryan Domke, utilizó la fecha como preparación para el Rally Mobil. "Vinimos a entrenar y nos encontramos con caminos muy técnicos donde se puede sacar la velocidad máxima al auto, algo que no tenemos en el norte".





Finalmente, el reconocido piloto magallánico, Jorge Guic, elogió la calidad del espectáculo, afirmando que "es un trazado rápido, muy entretenido y técnico. Es un rally muy lindo para disfrutar arriba del auto. Vamos bien, en la mañana fue un poco difícil por la neblina, pero ya vamos en ritmo normal de carrera para terminar la jornada de buena manera". En tanto,

Vicente Ampuero, del equipo de asistencia, destacó la capacidad de remontada de sus dirigidos tras las dificultades climáticas de la mañana.

