9 de marzo de 2026

LAGUNA BLANCA CORONA A LOS PRIMEROS CAMPEONES DEL RALLY ÚLTIMA ESPERANZA 2026

Con un gran marco de público y rutas en muy buenas condiciones, la comuna de Laguna Blanca fue el escenario del debut de la temporada automovilística regional con la entrega de los primeros trofeos del año.

rallylagunablanca

Una jornada de deporte y competencia se vivió este fin de semana en la Comuna de Laguna Blanca con la realización de la primera fecha del Campeonato Rally Última Esperanza 2026, evento que reunió a binomios de diversos puntos de la Patagonia, marcando el inicio de un calendario que continuará en Puerto Natales en mayo y culminará en Torres del Paine en octubre.

Voces de la organización y autoridad local

La máxima autoridad comunal, el Alcalde Fernando Ojeda González, se mostró satisfecho con el desarrollo de la actividad en la zona. "Se vivió una linda jornada en el inicio del campeonato de la agrupación de automovilismo de Última Esperanza. Fue la primera fecha de tres, con un buen marco de público y, afortunadamente, sin accidentes que lamentar.
Una jornada redonda para el rally magallánico".

 
Por su parte, Alejandro Hernández, director del Rally Última Esperanza, destacó el desafío de poner en marcha la temporada. "Estamos muy contentos. Arrancar el año en marzo siempre cuesta, pero tuvimos 15 máquinas en competencia, lo cual es un parque importante". A pesar de un retraso de una hora por neblina matutina, Hernández valoró el apoyo municipal, señalando, "el alcalde y el municipio se pasaron; estamos muy agradecidos por la invitación a correr en estos caminos".

 
Cuadro de Honor: Resultados Oficiales

Tras completar las pruebas especiales en los sectores de Las Nieves y Estancia Puro Chile, los ganadores por categoría fueron los siguientes:

Categoría F

 
1. Jorge Guic – Ivan Barticevic

 
COMUNICADO DE PRENSA

 
Categoría N2

 
1. Fernando Soto – Camilo Ulloa
2. Iván Alvarado – Lorena Bravo
3. Matías Carabantes – Daniel Gómez

 
Categoría N1

 
1. Matías Barría – Miguel Chávez
2. Sebastián González – Juan José Vásquez
3. Sandro Goich – Davor Goich

 
Impresiones desde la ruta

 
La competencia fue arduamente disputada en los sectores de Las Nieves y Estancia Puro Chile. Cristian Domke, piloto de la categoría N2, resaltó el nivel de la ruta: "Terminamos las etapas muy contentos y con buenas sensaciones para la próxima fecha; los caminos estaban impecables, así que feliz".

 
Desde el norte del país (Osorno), el piloto Bryan Domke, utilizó la fecha como preparación para el Rally Mobil. "Vinimos a entrenar y nos encontramos con caminos muy técnicos donde se puede sacar la velocidad máxima al auto, algo que no tenemos en el norte".

Finalmente, el reconocido piloto magallánico, Jorge Guic, elogió la calidad del espectáculo, afirmando que "es un trazado rápido, muy entretenido y técnico. Es un rally muy lindo para disfrutar arriba del auto. Vamos bien, en la mañana fue un poco difícil por la neblina, pero ya vamos en ritmo normal de carrera para terminar la jornada de buena manera". En tanto,
Vicente Ampuero, del equipo de asistencia, destacó la capacidad de remontada de sus dirigidos tras las dificultades climáticas de la mañana.

jrouxvidal

JACQUES ROUX VIDAL ABORDA DESAFÍOS DEL DEPORTE EN MAGALLANES DE CARA AL NUEVO GOBIERNO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
ÚLTIMA CADEM DEL GOBIERNO DE BORIC: 58% DESAPRUEBA SU GESTIÓN Y 52% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Leer Más

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

BALANCE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (3)

MÁS DE 10 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN YA PAGADOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

senadorbianchi

SENADOR KARIM BIANCHI SOLICITÓ RESGUARDAR CONTINUIDAD DE FARMACIA EN HOSPITAL REGIONAL DE PUNTA ARENAS Y PIDIÓ SE DEN CERTEZAS

Papa León XIV

PAPA LEÓN XIV LLAMA A UN CESE AL FUEGO EN MEDIO ORIENTE TRAS ESCALADA DEL CONFLICTO CON IRÁN

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Alejandro Goich, Seremi de transporte y telecomunicaciones

ALEJANDRO GOICH ABORDA COORDINACIÓN DEL TRÁNSITO POR INICIO DE CLASES Y AVANCES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MAGALLANES